«الأبيض» يخوض «5 وديات» في «التجمعات الثلاثة»



معتز الشامي (دبي)



يسعى الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، الخروج بأقصى استفادة من التجارب الدولية، التي يتم الترتيب لخوضها خلال التجمعات المقبلة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ويتوقع أن يخوض «الأبيض» من 5 إلى 6 وديات خلال الأشهر الثلاثة، في إطار خطة الإعداد لـ «خليجي 25»، المتوقع إقامتها في يناير 2023، وذلك بعد التوجه لنقل البطولة إلى الكويت التي أبدت ترحيباً بالاستضافة، وفي انتظار حسم القرار سواء بالتمسك بإقامتها في الموعد نفسه، أو ترحيلها إلى «توقيت بديل».

وتلقت لجنة المنتخبات طلبات عدة من منتخبات أفريقية وعربية تأهلت إلى «مونديال 2022»، وتسعى لإقامة معسكرات ومباريات مع «الأبيض» خلال أكتوبر ونوفمبر في دبي وأبوظبي، قبل المشاركة في النهائيات.

وقرر الجهاز الفني إقامة معسكر خارجي بأوروبا أواخر سبتمبر المقبل، يتوقع أن يقام في النمسا، على أن يخوض خلاله وديتين، حيث تلقت اللجنة طلباً من باراجواي وآيسلندا بالإضافة إلى بنما ومنتخبات أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لمعسكر أكتوبر المتوقع أن يكون في دبي أو أبوظبي، بحسب التجارب الودية التي يخوضها المنتخب، خاصة «ودية» الأرجنتين، حيث يقيم «التانجو» معسكره في أبوظبي خلال تلك الفترة.

وعلى الجانب الآخر، شهد أغسطس الجاري، زيارات ميدانية إلى مقرات أنديتنا في أوروبا، قام بها الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، للوقوف على جاهزية بعض العناصر، بجانب حضور جانب من المباريات الودية التي تخوضها تلك الأندية.

ويحرص الجهاز الفني على لقاء الأجهزة الفنية لبعض الفرق، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لأغلب اللاعبين، خاصة فابيو دي ليما، الذي استعاد عافيته الكاملة، ويشارك مع الوصل في التجارب بالمعسكر الخارجي الذي سبق وأن أقامه في هولندا.

ويحتاج «الأبيض» إلى استعادة الثقة، والوصول إلى «التوليفة السحرية» القادرة على تحقيق نتائج إيجابية، في إطار خطة الإعداد للاستحقاقات القارية والإقليمية المقبلة، حيث يلعب المنتخب في «خليجي 25»، ثم تستضيف الدولة بطولة غرب آسيا للمنتخبات في مارس المقبل، وهما محطتان في غاية الأهمية قبل المشاركة في كأس آسيا 2023 والمتوقع إقامته في يونيو المقبل، إذا ما تم حسم الدولة المستضيفة، حيث تتنافس كوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا وقطر، وفي حال الاستقرار على أي من الدول الثلاث الأولى، فإن الأقرب هو إقامة البطولة في يونيو المقبل، وفي حالة طلب الاستضافة من قطر، يتوقع أن يتم نقل البطولة لتقام بين ديسمبر 2023 ويناير 2024.