10 % زيادة إيرادات الكرة الأوروبية في «موسم كورونا»



رضا سليم (دبي)



كشفت مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية عن زيادة إيرادات كرة القدم الأوروبية بنسبة 10% في موسم 2020-2021، رغم الغياب شبه التام للجماهير عن الملاعب في الموسم الاستثنائي، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى تقليص دخل يوم المباراة، لكن تقرير المراجعة السنوية لتمويل كرة القدم الصادر من مؤسسة ديلويت أظهر أن الصناعة صمدت في جميع أنحاء القارة وحققت إجمالي إيرادات بلغ 27.6 مليار يورو.

وارتفعت إيرادات بطولات الدوريات المحلية الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا بنسبة إجمالية بلغت 3%، حيث ارتفعت عائدات الدوري الإيطالي بنسبة 23% لتصل إلى 2.5 مليار يورو وارتفع الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 8% ليصل إلى 5.5 مليار يورو.

وقال التقرير إن إيرادات البث المؤجلة من الموسم السابق بلغت 48% في حالة الدوري الإيطالي ونجاح بطولة أوروبا 2020 المؤجلة التي أقيمت في جميع أنحاء القارة في عام 2021 كان وراء ارتفاع الإيرادات الأوروبية.

وقال تيم بريدج الشريك الرئيسي في مجموعة العمل الرياضية بديلويت: لعبت الأندية الأوروبية نسبة كبيرة من المباريات خلف أبواب مغلقة أو بسعة مخفضة من المدرجات خلال موسم 2020-2021 مما تسبب في خسارة شبه كاملة لإيرادات يوم المباراة، هذه شهادة على مرونة الصناعة والقيمة المدفوعة بصفقات البث ونجاح بطولة أوروبا وتأكيد أن سوق كرة القدم الأوروبية قد حقق نموا قويا من حيث الإيرادات خلال العام الماضي.

وخلف هذه الأرقام المثيرة للإعجاب لم تكن الصورة وردية في كل مكان إذ سجل الدوري الألماني انخفاضاً إجمالياً في الإيرادات بنسبة 6 بالمئة بلغت ثلاث مليارات يورو بينما تقلص الدوري الإسباني أيضا بنسبة 6 %، فيما تبلغ قيمة حقوق البث الدولي للدوري الإسباني حوالي 760 مليون جنيه إسترليني.

ومن بين البطولات الخمس الكبرى شهد الدوري الإنجليزي فقط زيادة في الأرباح التراكمية للأندية، حيث ارتفعت من 49 مليون جنيه إسترليني إلى 479 مليون جنيه إسترليني وعلى الرغم من أن الديون الصافية المجمعة في الدوري الممتاز زادت بنسبة 4% فقط لتصل إلى 4.1 مليار جنيه إسترليني في 2020-2021، إلا أن الديون في الدرجة الثانية زادت بنسبة 32% مع تجاوز تكاليف الأجور الإيرادات للعام الرابع على التوالي.

في الوقت الذي ارتفعت تكاليف أجور أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 5٪ لتصل إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني في 2020-2021 حيث أبلغ سبعة فقط من أندية الدوري الممتاز البالغ عددها 17 ناديًا عن انخفاض بينما زادت أرباح التشغيل وأبلغت أربعة أندية فقط عن أرباح قبل الضرائب وظلت الخسائر قبل الضرائب كبيرة على الرغم من انخفاضها من 991 مليون جنيه إسترليني إلى 669 مليون جنيه إسترليني.

ومع عودة المشجعين ودورة بث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجديدة من 2021-22 إلى 2023-24 من المتوقع أن يشهد موسم 2022-23 تحقيق «الخمسة الكبار» رقماً قياسياً يبلغ 16.4 مليار جنيه إسترليني من إجمالي الإيرادات.