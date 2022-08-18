حلم مونديال اليد يراود الناشئين في البحرين



رضا سليم (دبي)



تغادر غداً «الجمعة» بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين إلى البحرين للمشاركة في الآسيوية التاسعة للناشئين التي تنطلق السبت وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كرواتيا العام المقبل، ويترأس البعثة ناصر سالم الحمادي الأمين العام للاتحاد، بجانب الجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب قاسم عاشور وإبراهيم الأميري مساعد المدرب والإداري عزان سعيد وعماد راشد أخصائي علاج بالإضافة إلى 18 لاعبا هم سعيد خلفان وخليل جمعة وأحمد حسن وفهد خالد وعلي حمد ونهيان مبارك عبدالله وجمعة خميس وغانم عمر الزبير وبطي عمر وحمد البلوشي وراشد يعقوب وعبدالله عيسى وراشد عبيد القرص ومحمد خليل ومحمد جاسم وراشد عبدالرحمن القرص ومسعود أحمد وخليفة علي البدواوي.

يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية مع منتخبات اليابان والسعودية وقطر والعراق والكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.

ويلعب منتخبنا أولى مبارياته أمام نظيره القطري السبت، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام الكويت الأحد المقبل وتحصل فرق البطولة على راحة لمدة يوم على أن تعود المواجهات مجددا الثلاثاء المقبل، فيلتقي منتخبنا أمام اليابان، فيما ستكون المواجهة الرابعة أمام السعودية الأربعاء، ثم تعود المنتخبات للراحة لمدة يوم ويختتم منتخبنا مواجهاته في الدور الأول أمام العراق 26 أغسطس الجاري.

وتلعب المنتخبات أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس في المجموعتين على مراكز الترضية، فيما يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي وتستكمل في اليوم قبل الأخير المنافسات باللعب على المراكز من الخامس إلى الثامن فيما تقام في اليوم الأخير مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ثم نهائي البطولة.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة الاتحاد قبول استقالة عبدالله سعيد الكعبي عضو مجلس الإدارة، ومخاطبة اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة بشأن الاستقالة وأيضا فيما يتعلق بالعضو البديل خاصة أن المجلس فاز بالتزكية، كما أنه تم اعتماد نظام أساسي للاتحاد ولم يتم اعتماد نظام انتخابي وهو ما يتطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الانتخابي وبعدها عقد اجتماع انتخابي لإقرار استكمال الدورة من دون عضو أو إجراء انتخابات على المنصب.

ووافق المجلس على تولي فيصل الطواش عضو مجلس الإدارة رئاسة لجنة المنتخبات مع توجيه الشكر إلى عبدالله الكعبي على كل ما قدمه للاتحاد خلال الفترة الماضية.