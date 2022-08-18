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الرياضي

«صراعات محلية» في «أبطال الشرق»

«صراعات محلية» في «أبطال الشرق»
18 أغسطس 2022 11:53

سلطان آل علي (دبي)

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ينطلق اليوم في اليابان دور الـ 16 دوري أبطال آسيا لأندية الشرق، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري، وتتنافس خلالها 8 فرق للوصول إلى المرحلة النهائية من النسخة الحالية التي ستكون الأخيرة بهذا النظام.
ويشهد دور الـ16 ظهور كيتشي ممثلاً لهونج وكونج، والذي يتأهل للمرة الأولى، ولا يختلف الحال بالنسبة لجوهور دار تعظيم الماليزي، وفي الوقت ذاته، هناك فريقان من الثمانية المتنافس،ة سبق وأن توّجت باللقب القاري، وهما تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، وأوراوا ريدز الياباني، بواقع مرتين لكل منهما، وفي المقابل هناك 6 أندية تدخل بطموح اللقب الأول في تاريخها.
ويشهد الدور الثاني صراعات محلية، حيث يقابل دايجو نظيره تشونبوك في مواجهة كورية جنوبية منتظرة، في حين أن «الصراع الياباني» يظهر بمواجهة بين يوكوهاما مارينوس وفيسل كوبي، أما ممثل اليابان الثالث أوراوا ريدز يواجه جوهور دار التعظيم، وكيتشي مع باثوم يونايتد التايلاندي.
والجدير بالذكر أن قرعة ربع نهائي تُقام يوم 20 أغسطس، بعد معرفة المتأهلين من مواجهات الخميس والجمعة.

دوري أبطال آسيا
اليابان
كوريا الجنوبية
تايلاند
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