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الرياضي

«ملياردير الكيماويات» مهتم بشراء «اليونايتد»

«ملياردير الكيماويات» مهتم بشراء «اليونايتد»
18 أغسطس 2022 11:41

 
لندن (د ب أ)


أبدى الملياردير البريطاني جيم راتكليف اهتماماً بشراء مانشستر يونايتد، إذا تم طرح النادي الإنجليزي للبيع.

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وفشلت مساعي راتكليف مالك مجموعة «إينيوس» للكيماويات، ومشجع فريق مانشستر يونايتد، في شراء نادي تشيلسي في مايو الماضي، ليوجه أنظاره إلى مانشستر يونايتد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا).
وجاءت هذه الأنباء، بعد تقرير لوكالة «بلومبرج»، تحدث عن تفكير عائلة جليزر التي تمتلك مانشستر يونايتد منذ عام 2005، في بيع حصة أقلية من أسهم النادي.
وقال متحدث بأسم إينيوس أن المجموعة مهتمة بشراء حصة صغيرة من أسهم مانشستر يونايتد بهدف شراء النادي بأكمله في نهاية المطاف.
وقال المتحدث بأسم «إينيوس» في تصريحات لصحيفة تايمز: «إذا كان مثل هذا
الشيء ممكناً، سنكون مهتمين بإجراء محادثات بهدف الاستحواذ على المدى البعيد».
وأضاف «الأمر لا يتعلق بالمال الذي تم إنفاقه أو عدم إنفاقه، جيم ينظر إلى ما يمكن فعله الآن، ويدرك مدى أهمية النادي للمدينة، يبدو أن الوقت مناسب لإعادة الضبط».
وتسعى مجموعة «إينيوس» لزيادة استثماراتها في المجال الرياضي حيث تمتلك بالفعل نادي نيس الفرنسي وفريق لوزان سبورت السويسري كما ترعى فريق إينيوس جريناديرز للدراجات.

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