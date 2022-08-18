عجمان يواجه الرفاع والحصن ودياً

رضا سليم (دبي)



يدشن عجمان المرحلة الثالثة والأخيرة، من برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد، غداً «الجمعة»، بعد الحصول على راحة عقب العودة من معسكر صربيا، ويخوض فيها «البركان» مباراتين، أمام الرفاع ودبا الحصن، قبل أن يبدأ المشوار بلقاء العين في الجولة الأولى بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد يوم 2 سبتمبر المقبل.

في الوقت الذي تسعى إدارة النادي لحسم ملف الأجنبي الخامس، خلال الأيام المقبلة، وهناك عدد من الأسماء على «طاولة الإدارة»، والتي تختار اللاعب الجديد بالتشاور مع الصربي جوران مدرب الفريق.

من جانبه، أكد محمد حسين كزوة مدير الفريق، أن المرحلة الثانية من الإعداد، حقق فيها الفريق نسبة 70% من الجاهزية للموسم الجديد، وخاض فيها 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وخسر مثلهما، وتعادل في مباراة، وشهد المعسكر الخارجي في صربيا تجهيزات فنية وبدنية لجميع اللاعبين، وركز المدرب على حالة الانسجام داخل الملعب وخارجه، والأهم أن المكاسب كبيرة، وطبقاً لما هو مخطط لها من الجهاز الفني.

وأضاف أن المرحلة الثالثة والأخيرة تشهد وضع اللمسات على التشكيلة، وتجهيز جميع اللاعبين لضربة البداية، ويخوض «البرتقالي» مباراتين، وكلاهما بمثابة البروفة الأخيرة قبل مواجهة بطل الدوري، في افتتاح الموسم الذي نطمح فيه أن نحقق أهدافنا التي رسمناها، والمعنويات عالية ونتطلع إلى البداية في الموسم الطويل.