الجمعة 19 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رونالدو.. «القضية الآن أُغلقت»!

رونالدو.. «القضية الآن أُغلقت»!
18 أغسطس 2022 10:54

لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ليفربول واليونايتد.. «قمة الجريحين» على «مسرح الأحلام»
روني: حدثوا «الصبياني الطائش» عن ميسي!

استدعت الشرطة البريطانية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على خلفية تحطيمه لهاتف أحد مشجعي إيفرتون في ختام مباراة من الموسم الماضي.
واستمعت الشرطة إلى البرتغالي البالغ 37 عاماً، والمتهم بالاعتداء و«الضرر الإجرامي»، جراء الحادثة التي وقعت في 9 أبريل إثر هزيمة «الشياطين الحمر» في إيفرتون.
وبدا رونالدو في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد «استدعته الشرطة»، في مقاطعة ميرسيسايد، بحسب ما أفادت السلطات التي أكدت أن «القضية الآن أُغلقت».
وكان رونالدو قد اعتذر علناً عمّا قام به في أعقاب المباراة، وعرض على المشجّع المتضرر الحضور لمشاهدة مباراة في «أولد ترافورد»، ملعب مانشستر يونايتد، «كعربون لعب نظيف وروح رياضية».
 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
ليفربول
إيفرتون
آخر الأخبار
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
دنيا
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
اليوم 12:39
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
الرياضي
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
اليوم 12:39
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
الرياضي
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
اليوم 12:26
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
عربي ودولي
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
اليوم 12:16
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
عربي ودولي
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©