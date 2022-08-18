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الرياضي

«أولمبياد باريس» تحفز الأبطال للمشاركة في «أبوظبي جراند سلام للجودو»

«أولمبياد باريس» تحفز الأبطال للمشاركة في «أبوظبي جراند سلام للجودو»
18 أغسطس 2022 10:34

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل اتحاد المصارعة والجودو استعداداته لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي تستضيفها أبوظبي للمرة 13، من 21 إلى 23 أكتوبر القادم بصالة الجو جيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي.
وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إلى أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 75 دولة، نسبة لقرار الاتحاد الدولي الخاص باحتساب النقاط، بداية من بطولة أبوظبي المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، مما يعنى تحسين التصنيف العالمي للمشاركين في بطولة النخبة الدولية التي تضم أفضل 32 لاعباً ولاعبه من المصنفين في كل وزن، والتي تقام خلال ديسمبر المقبل في مدينة القدس.
وقال: بطولة أبوظبي تحفز لتحسين تصنيف اللاعبين الذين يريدون المشاركة في بطولة العالم للجودو عام 2023 بالدوحة، وتشهد مشاركة أفضل 100 لاعب ولاعبة من المصنفين في كل وزن، وتقدمت للمشاركة في بطولة أبوظبي قبل موعد فتح باب التسجيل المحدد له مطلع سبتمبر المقبل 3 دول هي السعودية، والعراق وكوت ديفوار.
وقال ابن ثعلوب إن الجدول الزمني للبطولة يصدر بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد الدولي، من خلال كتاب البطولة الذي يُنشر في الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد الدولي، والذي يشتمل على موعد وصول الوفود المشاركة المقرر له 18 و19 أكتوبر، وتحديد مقار إقامتها وتدريباتها، وقرعة البطولة المحدد ظهر 20 أكتوبر، فيما تنطلق مباريات البطولة صباح اليوم التالي بمنافسات الدور التمهيدي.
وأضاف: ارتفاع عدد الدول المشاركة في البطولة الماضية، يمثل فخر واعتزاز لثقة الدول الأعضاء في إمارات المحبة والسلام والأمن والأمان، مواصلة للنجاحات التي سجلتها البطولات الماضية، والتي أشاد بها الاتحاد الدولي، وهو ما يضاعف مسؤولية اللجنة المنظمة والجهات الشريكة والمساهمة والمتطوعين خلال البطولة المقبلة بهدف المحافظة على السمعة الطيبة التي اكتسبتها البطولة.

الإمارات
أبوظبي
الجودو
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب الدرعي
السعودية
العراق
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