ليبرون يمدد عقده مع ليكرز بـ 97 مليون دولار



لوس أنجلوس (أ ف ب)

يمدد نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس عقده لعامين إضافيين، أحدهما اختياري، مع لوس أنجلوس ليكرز، ليبقى حتى نهاية موسم 2024-2025، وفق ما أفاد موقعا «إي أس بي أن» و«ذي أتلتيك».

وأوضح الصحفي الرياضي لدى «إي أس بي أن» أدريان فويناروفسكي، نقلاً عن وكيل اللاعب ريتش بول، أن نجم الدوري الأميركي للمحترفين البالغ 37 عاماً «وافق على تمديد العقد لمدة عامين بقيمة 97.1 مليون دولار، بما في ذلك خيار لموسم 2024-2025».

وكان لدى جيمس، بطل «أن بي إيه» مع ليكرز في العام 2020، عام واحد في عقده مع نادي منطقة كاليفورنيا، وسيتقاضى عنها 44.5 مليون دولار.

وسيفتتح جيمس الموسم الجديد في 18 أكتوبر على ملعب جولدن ستايت ووريرز المتوج بطلاً في يونيو.

ومع توقع أن يتم التفاوض حيال سقف الراتب بشكل تصاعدي في نهاية السنة المالية المقبلة، يمكن أن يصل راتب جيمس في الواقع إلى 111 مليون دولار.

وهذا التمديد الذي يشمل مكافأة توقيع بنسبة 15%، سيجعل من جيمس اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين بمبلغ 532 مليون دولار من الأموال المضمونة، متجاوزاً نجم بروكلين نتس كيفن دورانت، بحسب «إي أس بي أن».