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الرياضي

ديست يرفض رغبة «البارسا»!

ديست يرفض رغبة «البارسا»!
18 أغسطس 2022 10:28

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


رغم أن برشلونة الإسباني ما زال يسعى لتدعيم صفوفه، قبل نهاية «الميركاتو الصيفي» الحالي، إلا أن عجزه حتى الآن عن تسجيل مدافعه الفرنسي الجديد جول كوندي، بسبب ارتفاع سقف رواتب اللاعبين في «البارسا»، يدفعه إلى محاولة التخلص أولاً من عدد من اللاعبين غير المرغوب في استمرارهم مع الفريق.
ويعتبر الظهير الدولي الأميركي سيرجيو ديست أحد المرشحين بقوة للرحيل، على اعتبار أن رحيله لن يؤثر كثيراً على الفريق، نظراً لأنه لا يحظى أصلاً بثقة تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ويشركه في بعض المباريات مضطراً، بل واستبعده تماماً من قائمة مباراة رايو فاليكانو في الجولة الأولى للدوري الإسباني «الليجا».
وذكرت شبكة «توك سبورت» أن مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب، بعد أن صرف إيريك تين هاج المدير الفني لـ «اليونايتد»، النظر عن مواطنه فرينكي دي يونج الذي تمسك بالبقاء في «كتالونيا».
وأضافت الشبكة أن «اليونايتد» أبدى استعداده لدفع 17 مليون يورو إلى برشلونة، مقابل هذه الصفقة، وهو رقم يقترب من العشرين مليون يورو التي يطلبها «البارسا»، مقابل الاستغناء عن خدمات الظهير الأيمن الأميركي.
ولكن مثلما هو الحال بالنسبة للاعبين الآخرين غير المرغوب في استمرارهم في «الكامب نو»، سواء بسبب تراجع مستواهم أو رفضهم تخفيض رواتبهم، فإن ديست يرفض بدوره الرحيل، ويفضل البقاء، من أجل إثبات جدارته باللعب لـ «الكتالوني»، وحتى يضمن مكاناً له في قائمة منتخب بلاده الأميركي في «مونديال 2022»، بل إنه أعلنها صراحة قائلاً: سوف أقاتل من أجل اللعب أساسياً.
ولا يمكن لإدارة برشلونة أن «تلوي ذراع» أي لاعب، أو تجبره على الرحيل، لأن القرار النهائي دائماً في يد اللاعب، مثلما كان الحال بالنسبة لفرينكي دي يونج الذي رفض الرحيل وتمسك بالبقاء. 

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وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن فرصة ديست في اللعب مع برشلونة هذا الموسم لا تزال قائمة، حتى وإن كان سيرجيو روبرتو هو الخيار الأول الطبيعي، في مركزالظهير الأيمن، في الوقت الحالي، ما لم يتعرض لإصابة تجبره على الابتعاد، ما يسمح لديست أن يشغل مكانه. وأضافت المصادر نفسها أن النجم الأميركي الشاب يجتهد أيضاً، من أجل أن يتفوق على روبرتو، لكي يثبت بأنه جدير بأن يكون رقم واحد في هذا المركز.

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