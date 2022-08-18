«برشلوني» بقميص «الملك»



مراد المصري (دبي)



تعاقد الشارقة مع باكو ألكاسير مهاجم فياريال الإسباني، في واحدة من أبرز الصفقات هذا الصيف، وسبق له الدفاع عن ألوان برشلونة، ويملك مسيرة حافلة، تنقل خلالها بين أندية أوروبية عدة.

ألكاسير انضم إلى «الملك» قادماً من فياريال الإسباني، بعد رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية، مثّل خلالها فالنسيا، وخيتافي في إسبانيا ودورتموند الألماني أيضاً.

باكو المولود في تورينت الواقعة ضمن مجتمع فالنسيا يحمل اسم عائلة ألكاسير المشتق من أصول عربية وهو بالأصل يعني «القصير»، وتدرج في منتخبات إسبانيا منذ سن الـ 16 وصولاً إلى المنتخب الأول الذي خاض معه 19 مباراة دولية منذ عام 2014 وسجل 12 هدفاً.

انضم ألكاسير إلى برشلونة عام 2016 مقابل 30 مليون يورو، حيث لعب إلى جانب الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز، كما قام دورتموند بدفع 23 مليون يورو للتعاقد معه بشكل دائم عام 2019.

أصبح ألكاسير أغلى صفقة في تاريخ فياريال، عندما تعاقد معه مقابل 20 مليون يورو في عام 2020 وكان أحد اللاعبين الذين قادوا «الغواصة الصفراء» إلى الفوز بلقب «يوروبا ليج» بتسجيله في ركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد في النهائي عام 2021 .