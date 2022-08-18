برونزيتان للإمارات في افتتاح مونديال ناشئي الفنون القتالية

أبوظبي (وام)



استهل أبطال الإمارات مشاركتهم في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، المقامة حاليا في أبوظبي، بحصد ميداليتين برونزيتين في اليوم الأول للبطولة، وفي أول ظهور لناشئي الإمارات في هذه البطولة.

وأحرز زايد الحمادي 13 عاما برونزية وزن تحت 48 كجم فيما أحرز زايد الظباري 12 عاما برونزية وزن تحت 37 كجم مع انطلاق فعاليات البطولة على صالة «جو جيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وتواجد في الافتتاح عبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ويعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية.

وافتتحت فعاليات البطولة بحضور مميز من المشاركين والجماهير، وذلك تحت مظلة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وبالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة.



وشهدت فعاليات اليوم الأول للبطولة منافسات الفئة C للمرحلة العمرية /12-13 سنة/، واتسمت بالقوة والإثارة بين 129 مقاتلاً خاضوا 212 نزالا على 5 أقفاص.

وافتتح البطولة البريطاني كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة البطولة. وبعد كلمات الافتتاح، تم عرض فيديو خاص بمنافسات الفنون القتالية العالمية وأعرب براون عن سعادته بالصورة التي ظهرت عليها البطولة في أول أيامها، وقال: «فخورون بإقامة الحدث على أرض الإمارات، العاصمة أبوظبي ستشكل نقطة انطلاق وتحول لهؤلاء الرياضيين الشباب من أصحاب المواهب المميزة، وشاهدنا ذلك بالفعل في أول أيام المنافسات».

وأعرب محمد بن دلموج الظاهري، عن سعادته بمشاركة منتخبنا في هذه البطولة، مؤكدا أن الإمارات تفخر بمشاركة 30 لاعبا في هذا الحدث العالمي المقام على أرضها. وقال محمد جاسم الحوسني أمين عام لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد مدير البطولة إن اليوم الأول كان طويلا حيث أقيمت منافسات الفئة C وحقق منتخبنا إنجازا تاريخيا مع بداية مشاركاته في هذه البطولة بإحراز ميداليتين برونزيتين لتكونا أول حصاد الإمارات من الميداليات في هذه البطولة، ونتمنى أن يواصل أبطالنا المشوار وحصد المزيد من الميداليات في الأيام المقبلة من فعاليات هذه البطولة".

وأسفرت نتائج البطولة في ختام اليوم الأول عن فوز أوكرانيا بالمركز الأول برصيد 12 ميدالية ملونة منها 3 ذهبيات وطاجيكستان بالمركز الثاني برصيد 7 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات أيضا.

وعلى صعيد الدول العربية، احتلت لبنان المركز السادس عالمياً والأول عربياً بميداليتين /ذهبية وبرونزية/ وتلتها السعودية في المركز السابع عالمياً بذهبية واحدة ثم البحرين في المركز العاشر عالمياً بفضية واحدة والإمارات في المركز 12 عالمياً والرابع عربيا برصيد برونزيتين. وأعرب زايد الحمادي عن سعادته بتحقيق المركز الثالث، مؤكداً أن القادم سيكون أفضل.