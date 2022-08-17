منتخب الجولف يكثف تدريباته بالمغرب استعداداً لـ «كأس آيزنهاور»

دبي (الاتحاد)

يواصل منتخبنا الوطني للجولف للرجال تدريباته المكثفة في معسكره الحالي بمدينة إفران المغربية استعدادا للمشاركة في بطولة «كأس آيزنهاور»، المقرر انطلاقها أواخر الشهر الحالي، وكانت بعثة منتخبنا غادرت مقر معسكر المنتخبات الوطنية بالعاصمة المغربية الرباط وانتقلت إلى مدينة إفران المغربية، لاستكمال معسكر الإعداد.

وتهدف هذه المرحلة لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادات ثلاثي المنتخب أحمد سكيك «المصنف 61 عالمياً» وعبدالله المشرخ وراشد العمادي قبل مشاركتهم المرتقبة في بطولة «كأس آيزنهاور» البطولة الأعرق والأهم للاعبين الهواة في العالم، والتي تستضيفها فرنسا من 28 أغسطس الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل.

ويخوض اللاعبون الثلاثة تدريبات مكثفة ومشتركة مع لاعبي المنتخب المغربي ولاعبي جامعة نيوجيرسي الأمريكية المتواجدين بمكان المعسكر، إضافة لإقامة مباريات ودية وتنافسية بين الفرق الثلاثة.

وفي إطار الاستراتيجية الموضوعة من اتحاد اللعبة لكافة المنتخبات الوطنية، كانت بعثة ضمت 20 لاعباً ولاعبة من جميع المنتخبات الوطنية للرجال والشباب والناشئين والأشبال والسيدات توجهت إلى الرباط في 13 أغسطس الجاري لإقامة المعسكر هناك حتى 27 من الشهر الجاري استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وأعرب عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف رئيس بعثة المنتخبات الوطنية في المغرب، عن ارتياحه للأجواء الإيجابية بالمعسكر، مثمناً الروح العالية والعزيمة التي يظهرها الجميع للاستفادة القصوى من المعسكر، والتي تتضح من إصرار اللاعبين على الالتزام التام بتنفيذ برنامج التدريبات اليومية. وقال الهاشمي غن معسكر مدينة إفران الخاص لمنتخب الرجال، يتضمن تدريبات مكثفة ودورة ثلاثية بين الفرق الثلاثة المتواجدة بالمدينة، في محطة منفصلة عن معسكر باقي المنتخبات الوطنية في الرباط، والتي تهدف لوضع اللمسات الأخيرة قبل عودتهم إلى الرباط لاستكمال خطط الإعداد الخاصة بهم قبل التوجه إلى فرنسا والمشاركة في «كأس إيزنهاور».

وأضاف الهاشمي: يستعد اللاعبون واللاعبات أيضا للمشاركة في البطولة العربية للشباب والناشئين والأشبال والسيدات، المقررة في تونس من 3 إلى 9 أكتوبر القادم، والبطولة العربية للرجال المقررة بتونس أيضا من 6 إلى 13 نوفمبر المقبل. ونقل اللواء الهاشمي تحيات وشكر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة للقائمين على الجولف المغربي الذين وفروا للبعثة كل متطلبات وسبل النجاح بهذا المعسكر.