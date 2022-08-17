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«بعيد».. «سوبر ستار» بـ «عاشر انتصار»

«بعيد».. «سوبر ستار» بـ «عاشر انتصار»
17 أغسطس 2022 19:49


محمد حسن (دبي)
وأصل الجواد السوبر ستار «بعيد» لشادويل، مسيرته الاستثنائية معززاً مكانته كأفضل الخيول في العالم بعد أن انتزع لقب سباق جدمونت انترناشونال ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر الذي أقيم مساء اليوم مضار يورك البريطاني.
وتمكن ابن الفحل «سي ذا ستارز» بإشراف وليام هجاس وقيادة جيم كرولي، تحقيق فوزه العاشر محافظاً على سجله الخالي من الخسارة بعد أداء قوي خلال السباق حيث تفوق بفارق 6.5 طول عن الجواد السعودي «مشرف» مسجلاً زمناً قدره 2:09:30 دقيقة.
وبهذا الفوز الرفيع يمضي الجواد «بعيد» الذي يعتبر فخر إنتاج شادويل بإشراف المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في كتابة تاريخ جديد له في السباقات العالمية.
وأكدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم التي تسلمت جائزة الفوز في تصريحات صحفية لقناة دبي ريسينج بعد السباق أن الجواد «بعيد» سيخوض مشاركة واحدة وبعدها سيحال الى التقاعد، وقالت أن الجواد «بعيد» ادى المطلوب منه ونحن فخورون به مهدية الانتصار إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الورزاء حاكم دبي «رعاه الله».
وأضافت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم أن المسافة الجديدة التي ركض عليها الجواد «بعيد» لم تكن مشكلة فهو من سلالة معروفة بالركض على مثل هذه المسافات.

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شادويل
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