كينتانا.. إلغاء وليس إيقافاً!



باريس (رويترز)

قرر الاتحاد الدولي للدراجات، إلغاء نتيجة المتسابق الكولومبي نايرو كينتانا في سباق فرنسا، بعدما كشفت اختبارات وجود عقار ترامادول في عينته.

واحتل متسابق فريق أركيا سامسيك المركز السادس في الترتيب العام للسباق الشهر الماضي، لكن الاختبارات كشفت وجود ترامادول.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات في بيان: «وفقاً للقواعد الطبية للاتحاد الدولي للدراجات يتم إلغاء نتيجة المتسابق في سباق فرنسا 2022، يحق للمتسابق الطعن على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في غضون الأيام العشرة المقبلة، ونظراً لأنها المخالفة الأولى فلن يتم إيقاف كينتانا، وبالتالي يمكنه المشاركة في السباقات».

ويعتبر استخدام عقار ترامادول مخالفة فقط بموجب القواعد الطبية للاتحاد الدولي للدراجات، بسبب الآثار الجانبية للمادة التي تشمل الشعور بدوار والنعاس وفقدان الانتباه، ولا تشكل انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات.