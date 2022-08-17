الكاراتيه يبحث عن منصات التتويج في «ألعاب التضامن»



أحمد جمال الدين (قونية)



ودع منتخبنا الوطني للمبارزة منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية وتختتم اليوم بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وأنهى «المبارزة» مشواره في الدورة بمسابقة الفرق للايبيه بعد خسارته من نظيره الأذري بنتيجة (45 – 33) بمشاركة الثلاثي خليفة الزرعوني، وعبدالله الحمادي، ومحمد المازمي.

كما اختتم منتخبنا الوطني للسباحة مشاركته في الدورة بـ 3 سباقات مختلفة، إذ حققت مها الشحي ومهرة الشحي 29.95 ثانية و29.83 ثانية على الترتيب في سباق 50 متر حرة، فيما سجل سالم ثابت وسعيد فرج 26.22 ثانية و27.96 ثانية على الترتيب بسباق 50 متر فراشة، كما سجلت كل من مها الشحي وميرة الشحي 5:08.41 ثانية و5:14.44 ثانية على الترتيب بسباق 400 متر حرة.

وخرج منتخبنا الوطني للقوس والسهم من منافسات الفرق فئة مختلط ومنافسات الزوجي بعد إنهاء مسابقتي الفردي للرجال والسيدات، وعلى صعيد منافسات اليوم الأول للكاراتيه خسر لاعبنا مروان المازمي في منافسات فردي الكاتا محققاً المركز الخامس، فيما فازت حوراء العجمي بمنافسات وزن 50 كجم على الأذرية عزيزوفا إنجي، قبل أن تخسر أمام بطلة العالم التركية سيراب اوزيلك.

وفاز اللاعب محمد جاسم الأنصاري في المباراة الأولى لوزن 75 كجم بمسابقة الكوميتيه على لاعب تشاد قبل أن يخسر أمام الأردني حسن مصاروة، كما خسر اللاعب أحمد سالم من اللاعب المغربي سعيد أوباية بوزن 67 كجم.

ويختتم منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركتنا غداً «الخميس» عن طريق الرباعي، مروان المازمي، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد بمسابقة الكاتا الجماعي، فيما تخوض فاطمة سالم مسابقة وزن 68 كجم كوميتيه.

وحقق وفدنا الرياضي 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم.

وحلت الإمارات في المركز الـ 14 بجدول الترتيب العام، وتصدرت تركيا جدول الترتيب العام برصيد 265 ميدالية بواقع 106 ذهبيات و89 فضية و70برونزية، فيما حلت أوزبكستان بالمركز الثاني برصيد 121 ميدالية بواقع 43 ذهبية و30 فضية و48 برونزية، فيما جاءت إيران بالمركز الثالث برصيد 116 ميدالية بواقع 37 ذهبية، و35 فضية، و44 برونزية.