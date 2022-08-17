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الرياضي

كيرير «سادس صفقات» وستهام

كيرير «سادس صفقات» وستهام
17 أغسطس 2022 18:02

 
لندن (أ ف ب) 

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انضم مدافع باريس سان جرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، الدولي الألماني تيلو كيرير إلى وستهام الإنجليزي، حسب ما أعلن الأربعاء النادي اللندني.
ووقع كيرير «25 عاماً» عقداً لمدة 4 أعوام لخوض غمار «البريميرليج»، مع خيار التمديد لعامين إضافيين، مقابل صفقة قُدّرت بـ 16 مليون يورو.
وكان نادي شرق لندن، سابع الموسم الماضي، في بحث عن مدافع بعد تعرض الوافد الجديد الدولي المغربي نايف أكرد «26 عاماً»، لإصابة في الكاحل في فترة ما قبل الموسم، فيما غادره المدافع الآخر الفرنسي عيسى ديوب للانضمام إلى فولهام.
وبات المدافع الدولي الألماني «20 مباراة مع دي مانشافت» سادس صفقات وستهام خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.
قال تيلو كيرير إنه سعيد للانضمام إلى أفضل دوري في العالم، وتابع: «هدفي الأكبر الآن هو الانضمام إلى الفريق، ودمج نفسي في المجموعة والاستمتاع باللعب مع وستهام».
وضمن السياق ذاته، وصف الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب وستهام كيرير بأنه «لاعب موهوب يمكنه اللعب في عدد من المراكز الدفاعية».
وخاض كيرير بقميص النادي الباريسي نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 «خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1»، وخاض 128 مباراة في أربعة أعوام في ملعب «بارك دي برانس» منذ التحاقه بصفوف بطل فرنسا قادماً من شالكه عام 2018، مقابل 37 مليون يورو.
ويحتل وستهام المركز الـ19 ما قبل الأخير، إثر فشله في افتتاح رصيده من النقاط، بعدما مُني بخسارتين توالياً أمام مانشستر سيتي صفر-2 ونوتنجهام فوريست صفر-1 في المرحلتين الأوليين.

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