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«المحترفين» تعلن مواعيد أول 3 جولات من «دوري أدنوك»

«المحترفين» تعلن مواعيد أول 3 جولات من «دوري أدنوك»
17 أغسطس 2022 17:26

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين مواعيد أول 3 جولات، من دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد 2022-2023، وتشهد الجولة الأولى يوم 2 سبتمبر المقبل 4 لقاءات، اتحاد كلباء مع البطائح، وعجمان مع العين، في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، وبني ياس مع خورفكان، والوصل مع الوحدة، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وتستأنف مواجهات الجولة الافتتاحية، يوم 3 سبتمبر، بإقامة 3 مواجهات، الظفرة مع النصر، والجزيرة مع دبا، في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، وشباب الأهلي مع الشارقة، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وتنطلق الجولة الثانية 9 و10 سبتمبر، وتقام في اليوم الأول 4 مباريات، البطائح مع الوصل، وخورفكان مع الجزيرة، في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، ودبا مع شباب الأهلي، والشارقة مع بني ياس، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتختتم 3 مباريات الجولة الثانية، يوم 10 سبتمبر، العين مع الظفرة، والنصر مع عجمان، في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، والوحدة مع اتحاد كلباء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وتقام الجولة الثالثة 15 و16 سبتمبر، ويشهد اليوم الأول، إقامة 4 مباريات، الوصل مع دبا، وعجمان مع الشارقة، في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، وخورفكان مع النصر، والجزيرة مع العين، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وتختتم الجولة الثالثة يوم 16 سبتمبر، حيث يلعب بني ياس مع البطائح، واتحاد كلباء مع الظفرة، في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، وشباب الأهلي مع الوحدة، في الساعة الثامنة والنصف مساءً. 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
الوحدة
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عجمان
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