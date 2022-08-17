اعتذار 3 أندية يعيد قرعة دوري ناشئ اليد

رضا سليم (دبي)



أعادت لجنة المسابقات باتحاد اليد سحب قرعة مسابقة الدوري العام لفئة الناشئين للموسم الرياضي 2022-2023 بمقر الاتحاد، وذلك بعد اعتذار أندية العين والجزيرة ودبا الحصن عن عدم المشاركة في المسابقة لهذا الموسم، وشارك في القرعة ممثلو أندية الشارقة وشباب الأهلي واتحاد كلباء والنصر والبطائح والوصل وبني ياس.

حضر مراسم القرعة نبيل عاشور رئيس الاتحاد ناصر سالم الحمادي الأمين العام، وداوود مليح رئيس لجنة المسابقات وعدنان فرج الشامسي رئيس اللجنة القانونية، وفيصل حسين الطواش رئيس لجنة المدربين.

وأسفرت نتائج قرعة الدوري الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب على ملاعب المذكور أولا بالجدول، عن لقاء بني ياس مع شباب الأهلي، والوصل مع اتحاد كلباء، والبطائح مع النصر في أولى جولات الدور الأول من المسابقة.