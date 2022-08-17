الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اعتذار 3 أندية يعيد قرعة دوري ناشئ اليد

اعتذار 3 أندية يعيد قرعة دوري ناشئ اليد
17 أغسطس 2022 20:15

 

رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
ضربة بداية دوري أدنوك للمحترفين 2 سبتمبر
«المحترفين» تعلن مواعيد أول 3 جولات من «دوري أدنوك»


أعادت لجنة المسابقات باتحاد اليد سحب قرعة مسابقة الدوري العام لفئة الناشئين للموسم الرياضي 2022-2023 بمقر الاتحاد، وذلك بعد اعتذار أندية العين والجزيرة ودبا الحصن عن عدم المشاركة في المسابقة لهذا الموسم، وشارك في القرعة ممثلو أندية الشارقة وشباب الأهلي واتحاد كلباء والنصر والبطائح والوصل وبني ياس.
حضر مراسم القرعة نبيل عاشور رئيس الاتحاد ناصر سالم الحمادي الأمين العام، وداوود مليح رئيس لجنة المسابقات وعدنان فرج الشامسي رئيس اللجنة القانونية، وفيصل حسين الطواش رئيس لجنة المدربين.
وأسفرت نتائج قرعة الدوري الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب على ملاعب المذكور أولا بالجدول، عن لقاء بني ياس مع شباب الأهلي، والوصل مع اتحاد كلباء، والبطائح مع النصر في أولى جولات الدور الأول من المسابقة.

كرة اليد
اتحاد كرة اليد
العين
الجزيرة
دبا الحصن
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©