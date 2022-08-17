«نجوم المستقبل» في مزاد السباقات بدبي 17 سبتمبر المقبل



دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع قرب انطلاق موسم سباقات الخيل المقرر 28 أكتوبر المقبل، سيتم عرض مجموعة من الخيول ونجوم المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط 17 سبتمبر عبر مزاد السباقات في دبي، الذي تنظمه هيئة الإمارات لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات تترسولس الرائدة في مزادات خيول السباقات في أوروبا.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل: «يسرنا كثيراً عرض بعض من الخيول الاستثنائية على قاعدة الملاك الحاليين بالدولة، ونأمل أن يسهم ذلك في تشجيع ملاك جدد على الاستثمار في صناعة سباقات الخيل الإماراتية، لا سيما وإن مزاد السباقات في دبي يمتاز بجودة عالية، وسجل راسخ في تخريج خيول فائزة في مختلف مضامير الدولة، بل والبعض منها حقق نجاحات في حفل كأس دبي العالمي».

وجرى اختيار جميع الخيول بعناية من قبل ماري سوليفان، مديرة انتاج خيول السباقات في جودلفين، ومن الجدير بالذكر أن «ديزرت ويزدوم» ابن «دباوي» نجم النسخة الماضية من المزاد، والذي تم شراؤه بمبلغ 70 ألف درهم فقط، فاز بشكل رائع بسباق برج نهار (الفئة 3) في حفل سوبر ساترداي قبل أدائه القوي الذي حل به ثانياً في سباق جودلفين مايل (الفئة 2) في أمسية كأس دبي العالمي في مارس الماضي، وذلك بإشراف المدرب الإماراتي الصاعد أحمد الشميلي، والذي تم تعيينه مؤخراً مدرباً لدى نادي دبي لسباق الخيل.

ومن أبرز الأسماء في نسخة العام الماضي من المزاد «إيسترن ورلد» الذي تم شراؤه مقابل 220 ألف درهم، وتمكن من الفوز بسباق مهب الشمال (الفئة 3) في حفل سوبر ساترداي، و«النفود» الذي تم شراؤه بمبلغ 425 ألف درهم، الفائز فائز في سباقين من أصل أربع مشاركات فقط في الدولة.