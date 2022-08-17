الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«نجوم المستقبل» في مزاد السباقات بدبي 17 سبتمبر المقبل

«نجوم المستقبل» في مزاد السباقات بدبي 17 سبتمبر المقبل
17 أغسطس 2022 17:18

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
ملتقى صيفي للمبتعثين لـ«الميتافيرس»

بالتزامن مع قرب انطلاق موسم سباقات الخيل المقرر 28 أكتوبر المقبل، سيتم عرض مجموعة من الخيول ونجوم المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط 17 سبتمبر عبر مزاد السباقات في دبي، الذي تنظمه هيئة الإمارات لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات تترسولس الرائدة في مزادات خيول السباقات في أوروبا.
وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل: «يسرنا كثيراً عرض بعض من الخيول الاستثنائية على قاعدة الملاك الحاليين بالدولة، ونأمل أن يسهم ذلك في تشجيع ملاك جدد على الاستثمار في صناعة سباقات الخيل الإماراتية، لا سيما وإن مزاد السباقات في دبي يمتاز بجودة عالية، وسجل راسخ في تخريج خيول فائزة في مختلف مضامير الدولة، بل والبعض منها حقق نجاحات في حفل كأس دبي العالمي».
وجرى اختيار جميع الخيول بعناية من قبل ماري سوليفان، مديرة انتاج خيول السباقات في جودلفين، ومن الجدير بالذكر أن «ديزرت ويزدوم» ابن «دباوي» نجم النسخة الماضية من المزاد، والذي تم شراؤه بمبلغ 70 ألف درهم فقط، فاز بشكل رائع بسباق برج نهار (الفئة 3) في حفل سوبر ساترداي قبل أدائه القوي الذي حل به ثانياً في سباق جودلفين مايل (الفئة 2) في أمسية كأس دبي العالمي في مارس الماضي، وذلك بإشراف المدرب الإماراتي الصاعد أحمد الشميلي، والذي تم تعيينه مؤخراً مدرباً لدى نادي دبي لسباق الخيل.
ومن أبرز الأسماء في نسخة العام الماضي من المزاد «إيسترن ورلد» الذي تم شراؤه مقابل 220 ألف درهم، وتمكن من الفوز بسباق مهب الشمال (الفئة 3) في حفل سوبر ساترداي، و«النفود» الذي تم شراؤه بمبلغ 425 ألف درهم، الفائز فائز في سباقين من أصل أربع مشاركات فقط في الدولة. 

الخيول
سباقات الخيول
دبي
هيئة الإمارات لسباق الخيل
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©