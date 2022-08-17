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اتحاد الصقور يطلق «تمهيديات التلواح» في نوفمبر

اتحاد الصقور يطلق «تمهيديات التلواح» في نوفمبر
17 أغسطس 2022 20:00

 
دبي (الاتحاد)

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اتحاد الصقور، تنطلق النسخة الثانية من سباقات التلواح التمهيدية للصقور نوفمبر المقبل، على ميدان الروية بدبي على جولتين، بواقع 16 شوطاً، بمسافات مختلفة لفئتي العامة مفتوح والعامة ملاك.
وتنطلق الجولة الأولى خلال الفترة من 9-12 نوفمبر لمسافة 300 متراً، وتشهد السباقات إجراء 4 أشواط للعامة مفتوح و4 أشواط للعامة ملاك موزعة على 4 فئات «جير شاهين (فرخ)، جير تبع (فرخ)، بيور جير (فرخ)، قرموشة (فرخ)» كما تنطلق الجولة الثانية خلال الفترة (23-26) نوفمبر لذات الفئات وعدد الأشواط لمسافة 400 متر.
وتنطلق السباقات للعام الثاني على التوالي، انطلاقاً من حرص الاتحاد على إعداد الصقارين قبل انطلاق الموسم والبطولات الرسمية، بعد أن تم تخصيص الفئات واعتماد عدد الأشواط واختيار التوقيت المناسب لإجراء فعاليات الحدث، حتى يتسنى للجميع التركيز في البطولة وتقديم مستويات طيبة ونتائج مميزة.
وتتواصل جهود اتحاد الصقور في الارتقاء بمستوى رياضة سباقات الصقور التراثية وإحياء دورها ونشر أسس وقواعد ممارستها عبر ما ينتهجه الاتحاد من مبادرات وبرامج مستمرة، أبرزت ملامحها الأصيلة في مسيرة الحفاظ عليها وتطويرها بشكل دائم. 

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
دبي
التلواح
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