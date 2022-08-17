الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مطار دبي يستعدّ لتسهيل مرور جماهير المونديال

مطار دبي يستعدّ لتسهيل مرور جماهير المونديال
17 أغسطس 2022 16:37

 
دبي (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي

يستعدّ مطار دبي، لتسهيل عبور مشجعي كرة القدم الذين سيتوجهون عبر دبي، لحضور كأس العالم في كرة القدم، المقرّرة نهاية العام في قطر، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لوكالة فرانس برس.
وستقام نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في الفترة، ما بين 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لفرانس برس: «نقوم حالياً بوضع إجراءات للهجرة، من شأنها جعل التنقل بين البلدين أسهل بكثير».
وأوضح جريفيث أنه سيتم القيام بالتسجيل عبر الإنترنت، ما سيسمح للمشجعين «بالدخول والخروج بسرعة كبيرة»، وتجنب «الإجراءات المعتادة» في مطار دبي الدولي الذي كان أكثر مطارات العالم ازدحاماً للركاب الدوليين قبيل جائحة «كوفيد-19».
وتوقع جريفيث عدداً كبيراً من الرحلات الجوية يومياً في دبي خلال كأس العالم لنقل المشجعين من وإلى الدوحة.

الإمارات
دبي
كأس العالم
قطر
الدوحة
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©