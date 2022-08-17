فيرنر: العودة بـ «وجهة نظر»!



برلين (د ب أ)

كشف المهاجم الألماني تيمو فيرنر، أن وجهة نظر هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، لعبت دوراً مهماً في اتخاذه قرار العودة إلى لايبزج الألماني، قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

وقال فيرنر في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» نشرتها اليوم «الأربعاء»: الجميع يعرفون أن علاقة جيدة تربط بيننا، عندما كنت في الطريق لاتخاذ القرار، كانت هناك خيارات أخرى، وتواصلت معه.

وأضاف: رأى هانزي فليك أن هذا القرار صائب تماماً، وبغض النظر عن المشاركة في كأس العالم.

وتابع: رأيه كان مهما للغاية بالنسبة لي خلال آخر عام ونصف العام، هو يعرف طبيعة شخصيتي وكيف يجب التعامل معي، والبيئة التي احتاجها للعمل.

وأضاف: هانزي منحني هذه البيئة مع المنتخب الألماني، وعادة ما كنت أؤدي بشكل جيد.

وعاد فيرنر إلى الدوري الألماني عبر الانضمام إلى لايبزج مقابل 20 مليون يورو «4. 20 مليون دولار» بشكل مبدئي، علما بأنه كان قد انتقل من لايبزج إلى تشيلسي مقابل 55 مليون يورو عام 2020.

وأبدى فليك سعادته بعودة فيرنر إلى «البوندسليجا»، قائلاً إن «قدراته تثري أي مسابقة دوري يلعب بها».