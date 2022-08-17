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الرياضي

مونفيس يغيب عن «فلاشينج ميدوز»

مونفيس يغيب عن «فلاشينج ميدوز»
17 أغسطس 2022 22:00


نيويورك (رويترز) 

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أعلن الفرنسي جايل مونفيس المصنف 22 عالمياً أنه سيغيب عن أميريكا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في القدم تعرض لها الأسبوع الماضي في مونتريال.
وعاد اللاعب البالغ عمره 35 عاماً، والذي بلغ أعلى مركز له في التصنيف العالمي في 2016، حين احتل المركز السادس، إلى بطولات المحترفين الأسبوع الماضي لأول مرة منذ مايو، بعد أن خضع لجراحة صغيرة لعلاج إصابة في القدم اليمنى.
وفاز بمباراتين في البطولة المقامة في كندا الأسبوع الماضي، قبل أن تعاوده مشاكل الإصابة مجددا أمام البريطاني جاك درابر لينسحب في منتصف المباراة.
وعاد مونفيس، الذي بلغ الدور قبل النهائي لأميركا المفتوحة في 2016، إلى أوروبا، وقال إن الفحوص الطبية أظهرت أنه لن يكون بوسعه المشاركة في آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم التي تنطلق في 29 أغسطس.
وأضاف على تويتر: «سأخضع لفترة علاج جديدة قبل استئناف اللعب».

التنس
فرنسا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
جايل مونفيس
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