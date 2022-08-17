الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«إرث» و«الوثبة».. شراكة مجتمعية ورسالة إنسانية

«إرث» و«الوثبة».. شراكة مجتمعية ورسالة إنسانية
17 أغسطس 2022 14:40

 
أبوظبي (الاتحاد)


وقع إرث أبوظبي «نادي وفندق ضباط القوات المسلحة سابقًا» اتفاقية شراكة مجتمعية مع فريق الوثبة المجتمعي بهدف نشر وتطوير الرياضة وتعزيز قيم الصحة والرياضة، وتهدف الاتفاقية للتعاون بين النادي والفريق وتقديم الدعم اللوجستي والفني وإتاحة الفرصة لإقامة التدريبات والاستفادة من مرافق النادي.
وقعت الاتفاقية شيخة بنت محمد هلال الكعبي المدير التنفيذي لإرث أبوظبي وسليمان الحمادي مدير فريق الوثبة المجتمعي بحضور محمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الدراجات وعضو الفريق، ويحمل فريق الوثبة رسالة مجتمعية وإنسانية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح التي تتسق مع رؤية القيادة الرشيدة ويضم الفريق أكثر من 100 رياضي من مختلف الجنسيات ومن مختلف الأعمار وبدأ الفريق نشاطه بالدراجات الهوائية وذلك بإقامة نشاط ثابت في مضماري الوثبة والحديريات وخاض عدد من لاعبي الفريق تحديات دوري الدراجات في مختلف المسابقات، وحقق الفريق نتائج مشرفة.

 

أخبار ذات صلة
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي


وشارك الفريق أيضاً في تحديات سبارتان وأحرز المركز الثالث على مستوى العالم في الفئة العمرية، كما خاض الفريق تحديات الرجل الحديدي ويتنوع نشاط الفريق للمشاركة في سباقات الجري والماراثونات التي تستضيفها الدولة وذلك بإشراف العداء العالمي عبدالعال المغربي.
وتقدمت إدارة الفريق بالشكر والتقدير لإدارة إرث أبوظبي على الدعم المجتمعي للفريق وتسخير كل الطاقات لخدمة الرياضة والرياضيين، وأكد سليمان الحمادي مدير الفريق أن هذه الخطوة ليست غريبة على إدارة النادي التي تسعى دائماً لدعم الأنشطة المجتمعية.

الإمارات
أبوظبي
فندق ونادي ضباط القوات المسلحة
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©