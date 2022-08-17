«إرث» و«الوثبة».. شراكة مجتمعية ورسالة إنسانية



أبوظبي (الاتحاد)



وقع إرث أبوظبي «نادي وفندق ضباط القوات المسلحة سابقًا» اتفاقية شراكة مجتمعية مع فريق الوثبة المجتمعي بهدف نشر وتطوير الرياضة وتعزيز قيم الصحة والرياضة، وتهدف الاتفاقية للتعاون بين النادي والفريق وتقديم الدعم اللوجستي والفني وإتاحة الفرصة لإقامة التدريبات والاستفادة من مرافق النادي.

وقعت الاتفاقية شيخة بنت محمد هلال الكعبي المدير التنفيذي لإرث أبوظبي وسليمان الحمادي مدير فريق الوثبة المجتمعي بحضور محمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الدراجات وعضو الفريق، ويحمل فريق الوثبة رسالة مجتمعية وإنسانية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح التي تتسق مع رؤية القيادة الرشيدة ويضم الفريق أكثر من 100 رياضي من مختلف الجنسيات ومن مختلف الأعمار وبدأ الفريق نشاطه بالدراجات الهوائية وذلك بإقامة نشاط ثابت في مضماري الوثبة والحديريات وخاض عدد من لاعبي الفريق تحديات دوري الدراجات في مختلف المسابقات، وحقق الفريق نتائج مشرفة.



وشارك الفريق أيضاً في تحديات سبارتان وأحرز المركز الثالث على مستوى العالم في الفئة العمرية، كما خاض الفريق تحديات الرجل الحديدي ويتنوع نشاط الفريق للمشاركة في سباقات الجري والماراثونات التي تستضيفها الدولة وذلك بإشراف العداء العالمي عبدالعال المغربي.

وتقدمت إدارة الفريق بالشكر والتقدير لإدارة إرث أبوظبي على الدعم المجتمعي للفريق وتسخير كل الطاقات لخدمة الرياضة والرياضيين، وأكد سليمان الحمادي مدير الفريق أن هذه الخطوة ليست غريبة على إدارة النادي التي تسعى دائماً لدعم الأنشطة المجتمعية.