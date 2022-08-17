رونالدو: قرأت 95 خبراً كاذباً!



لندن (أ ف ب)

انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو «الأكاذيب» المتعلقة بالتكهنات، بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي المتخبّط في بداية الموسم الكروي.

غاب المهاجم عن جولة «اليونايتد» التحضيرية قبل الموسم في تايلاند وأستراليا لأسباب شخصية، فيما أثيرت تكهنات حول رغبته في مغادرة ملعب «أولد ترافورد».

أفاد العديد من الصحفيين والتقارير عن رغبة رونالدو باللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن «اليونايتد» يؤكد أن اللاعب البالغ 37 عاماً ليس للبيع، ويظل جزءاً لا يتجزأ من خطط المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاج.

لعب نجم ريال مدريد الاسباني السابق 90 دقيقة كاملة خلال الهزيمة المدوية 4-صفر على أرض برنتفورد السبت الماضي، ما أدّى الى إنهاء «اليونايتد» المرحلة الثانية في ذيل الترتيب بعد هزيمة افتتاحاً أيضاً على أرضه 2-1 ضد برايتون.

وفي ردّ على منشور في حساب أحد المعجبين على إنستجرام أشار إلى تقرير يربط رونالدو بالانتقال الى أتلتيكو مدريد الاسباني، قال البرتغالي في تعليق ان الجماهير «ستعرف الحقيقة» في غضون أسابيع، «وسائل الإعلام تكذب».

وتابع «لدي دفتر ملاحظات، وفي الأشهر القليلة الماضية، من أصل 100 خبر انتشرت عني، خمسة فقط كانت صحيحة، تخيّلوا كيف هي الأمور، التزموا بهذه النصيحة».

ويأمل «اليونايتد» في أن يخالف التوقعات، ويحقق أول نتيجة إيجابية على أرضه ضد غريمه ليفربول الاثنين المقبل الذي عانى أيضًا من بداية سيئة بتعادلين توالياً.

تعرضت عائلة جلايزر الأميركية المالكة للنادي لانتقادات شديدة بعد البداية المروعة للفريق.

حذّر مدافع «اليونايتد» السابق جاري نيفيل من أن النادي قد ينهي الموسم في النصف الأسفل من ترتيب الدوري، إذا لم يحسن استراتيجية التعاقدات.

تُخطط مجموعة لأنصار النادي «ذي 1958» لمسيرة احتجاجية خارج «أولد ترافورد» ضد المالكين قبل مباراة ليفربول، كما أطلقت العديد من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لخروج المشجعين من الملعب خلال المباراة.

وقالت المجموعة في بيان إن المالكين «يجوّعون ويقتلون بشكل منهجي أعظم مؤسسة كرة القدم في العالم بسبب الجشع».

وأثار الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي تيسلا وسبايس اكس، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي برغبته في شراء «اليونايتد» من عائلة جلايزر قبل أن يؤكد أنها «مزحة»، مضيفاً «مع ذلك، لو كان أي فريق، سيكون مانشستر يونايتد، لقد كانوا فريقي المفضّل خلال طفولتي».