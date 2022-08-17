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الرياضي

مهدي عبيد.. «قائمة الانتظار» في «العميد»

مهدي عبيد.. «قائمة الانتظار» في «العميد»
17 أغسطس 2022 13:41

معتصم عبدالله (دبي)

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ينتظر الدولي الجزائري مهدي عبيد «30 عاماً»، لاعب وسط النصر، حسم مصيره مع النادي، بعد خروجه من قائمة أجانب الفريق للموسم المرتقب 2022- 2023، في ظل ارتباطه بعقد الحالي مع «الأزرق»، والمستمر حتى يونيو 2023.
وخرج عبيد من حسابات تشكيلة «العميد» للموسم الجديد، تحت قيادة الألماني ثورستن فينك، وضمت قائمة أجانب «الأزرق» المقيدين في كشوفات الفريق الأول ريان مينديز، والبرتغالي توزي المستمرين لموسم جديد، إضافة إلى «الثنائي» البرازيلي جاندير برينو «جاجا»، والمدافع لوكاس الفيس «لوكاو»، في انتظار اكتمال عقد الأجانب بقيد الجامبي ديمبو داربو، بعد إعلان إدارة النادي التعاقد معه في 2 أغسطس الحالي.
وشارك الجزائري مهدي عبيد خلال سلسلة تحضيرات «العميد» للموسم الجديد، في انتظار حسم مصير موسمه المتبقي في التعاقد مع النادي، وكان الدولي الجزائري انتقل إلى «الأزرق» في «الميركاتو الشتوي» لموسم 2020- 2021 قادماً من نانت الفرنسي.
وخاض مهدي عبيد 39 مباراة في كل المسابقات المحلية مع النصر، على مدار موسم ونصف موسم، بمعدل 3087 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف، وتلقي 9 بطاقات صفراء، مقابل الطرد في مباراة واحدة أمام الظفرة في الجولة 25 لـ «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي.
وتضم القائمة الرسمية للفريق الأول لـ «العميد»، استعداداً للموسم الجديد، بجانب الخماسي الأجنبي، الثلاثي المقيم، البرازيلي جلوبير ليما، المستمر لموسم رابع على التوالي، ومواطنه كايكي جيسوس العائد من تجربة الإعارة في الموسم الماضي لخورفكان، بجانب العُماني عمران الجساسي المنتقل من الظفرة قبل انطلاقة الموسم الحالي.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
دبي
مهدي عبيد
ريان مينديز
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