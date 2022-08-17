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الوصل يضم سيديبي ويفسخ عقد «مكتشف النجوم»

الوصل يضم سيديبي ويفسخ عقد «مكتشف النجوم»
17 أغسطس 2022 13:39

 
مراد المصري (دبي)

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تعاقد الوصل مع المالي سياكا سيديبي، في صفقة «انتقال حر»، على أن يتم قيده في فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية.
وظهر اللاعب في تدريبات «الإمبراطور» في دبي، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة، بعدما شاهدته الجماهير في صور التدريبات، وتساءلت عن هويته، حيث خضع للاختبارات للحكم على مستواه بصفة نهائية.
على جانب آخر، فسخ الوصل عقد البرتغالي لويس مارتينيز، المدير الفني الجديد للأكاديمية، وذلك بعد أقل من شهر على إعلان التعاقد معه، حيث لم يصل الرجل الذي كان يطلق عليه لقب «مكتشف النجوم»، بحكم عمله في أكاديميات الأندية البرتغالية التي أطلقت العديد من النجوم العالميين، وتم التوصل لاتفاق بإنهاء العقد بـ«التراضي» بين الطرفين لأسباب شخصية.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
دبي
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