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التعادل يحسم «ودية البطائح» أمام الساحل

التعادل يحسم «ودية البطائح» أمام الساحل
17 أغسطس 2022 12:06

 

الشارقة (الاتحاد)

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حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة البطائح الودية أمام نظيره الساحل الكويتي مساء الثلاثاء بمدينة أزميت التركية، ضمن استعدادات الفريق لخوض مباريات «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم المرتقب 2022- 2023، وسجل هدفي البطائح الثنائي حمدان ناصر وأناتول.
جاءت المباراة مثيرة وقوية من الطرفين، وحققت عديد الفوائد للجهاز الفني، ووقف خلالها البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح على بعض الأخطاء التي يسعى لعلاجها خلال التدريبات المقبلة، حتى يدخل للدوري بصورة جيدة ويقدم الأداء المنتظر.
ويختتم البطائح سلسلة تجاربه الودية بخوض مباراة أخيرة أمام فريق الخالدية البحريني قبل عودة بعثة الفريق إلى الدولة مطلع الأسبوع المقبل، تأهباً لانطلاقة مشوار المشاركة الأولى للفريق في دوري المحترفين والتي يستهلها بمواجهة مضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى مطلع سبتمبر المقبل.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
الكويت
تركيا
البحرين
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