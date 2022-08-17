«شطرنج الشارقة» يختتم فعاليات النشاط الصيفي



الشارقة (الاتحاد)



اختتمت فعاليات النشاط الصيفي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج التي أقيمت برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «عطلتنا غير» وشهد حفل الختام حضور عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي وحشد غفير من أولياء الأمور حيث استهدف النشاط الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة وتضمنت فعالياته جلسات لتحفيظ القرآن الكريم وتمارين رياضية ورحلات تعليمية وترفيهية وورش للشطرنج والرسم ودورة في التصوير الفوتوغرافي مع التعرف علي معالم الشارقة السياحية والتراثية حيث شارك في النشاط الصيفي ما يزيد على 100 مشارك وقسمت فترة النشاط على أربعة أسابيع، الأول رياضي والثاني للهوية الوطنية والثالث للثقافة الرياضية والرابع تحت شعار «هنا الشارقة» كما تمت مشاركة اللاعبين في انشطه الأندية الرياضية الأخرى.