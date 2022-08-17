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الرياضي

«الجواهر» يواجه «بن الريح» في كأس الوثبة

«الجواهر» يواجه «بن الريح» في كأس الوثبة
17 أغسطس 2022 11:49


أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف مضمار شيبستو الانجليزي عصر غد "الخميس" فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، تحت مظلة النسخة ال 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا برعاية مهرجان سموه العالمي.
ويجتمع للسبق البالغ جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، نخبة من الخيول، أبرزها الجواد «بن الريح» للشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم، الذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة حيث سبق له الفوز بكأس الوثبة أكثر من مرة، ويقوده فردريك لارسون بإشراف بيتر همرسلاي.
ويتحفز «الجواهر» لستيف بلاك ويل وبإشراف نفس المالك، وقيادة الفارس المتدرب لويس ساندرز الذي لديه سماح 7 أرطال، لمواجهة «بن الريح»، خاصة بعد حلوله أكثر من مرة في المركز الثاني ويسعي المرشح الأول للعودة إلى منصات التتويج.
ومن الخيول التي تطمح في اللقب «الغزال» لصوفي كولنجتون، و«الحطاب» لجاي كيلواي وبيتر همرسلاي، و«زيكادا زين» لمزرعة زين العربية، و«كونكوير» لمسز ومستر جيمس اوين.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية
إنجلترا
كأس الوثبة ستاليونز
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