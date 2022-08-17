5 مباريات تنهي معسكر عجمان في صربيا

رضا سليم (دبي)



عادت بعثة عجمان من صربيا، بعد انتهاء المعسكر الخارجي، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المرحلة الثانية من الإعداد، بعدما خاض «البرتقالي» ضربة البداية، بملعب راشد بن سعيد، واستمر المعسكر الصربي لمدة 20 يوماً، وشهد 5 مواجهات ودية قوية، بدأها «البركان» بالفوز على كابيل نوفي الصربي بهدف، حمل توقيع «الصاعد» راشد شكري.

وظهر البحريني «الموهوب» علي مدن، والذي انضم هذا الموسم إلى كتيبة «البرتقالي»، في المباراة الثانية أمام رادنيكا الصربي، حيث سجل هدفي المباراة، وشهد ملعب مجمع الاتحاد الصربي في بلجراد، مواجهة محلية جمعت الفريق مع شباب الأهلي، حيث فاز «الفرسان» بهدف، وتعادل عجمان مع بيوجراد الصربي 2-2، في المواجهة الرابعة، واختتم «البرتقالي» تجاربه الودية بالخسارة أمام الإمارات 2-3.

وحرص الصربي جوران مدرب الفريق على الدفع بجميع اللاعبين، بمن فيهم الشباب الذين اختارهم للانضمام إلى الفريق الأول، ومنهم راشد شكري وأحمد عيسى، وعبدالله عبدالعزيز، وحميد جمال، وسالم السبوسي، والحارس أحمد يعقوب.

وظهرت رؤية المدرب في تشكيلة الفريق الذي يدخل بها الموسم الجديد، بطموحات مختلفة عن الموسم الماضي الذي قدم فيه الفريق مستوى متميزاً، في ظل وجود صفقات قوية على مستوى الأجانب والمقيمين، وسيكون التنافس في حراسة المرمى بين علي الحوسني، ومحمد يوسف، بجانب يوسف محمد، وأحمد يعقوب.

وهناك مجموعة متميزة من اللاعبين في الدفاع، الذي يقوده السلوفيني ميرال للعام الثاني على التوالي، بجانب استمرار سعيد سليمان، ومحمد إسماعيل، وعبدالله صالح، ووليد اليماحي، وسعود سعيد، وعبدالرحمن راكان، والمقيم نوفاك، وسيكون الاعتماد في الارتكاز على الثلاثي بلال يوسف وعصام فايز وحسين عبدالرحمن، فيما يلعب في الوسط فراس بالعربي، ومحمد هلال، وعلي مدن، بجانب راشد شكري، وحمد البلوشي، وعبيد المهري، وعبدالله عبدالعزيز، وفي الهجوم وليد أزارو، وحميد جمال، وسعيد جاسم، وعبيد الزعابي، وسالم السبوسي.

وستكون قوة «البركان» في القادمين من الخلف إلى الأمام، عن طريق علي مدن، وفراس بالعربي، وهو ما ظهر في المباريات الودية لمساندة وليد أزارو في الهجوم.

في الوقت نفسه منح الجهاز الفني للاعبين راحة سلبية، بعد العودة من صربيا، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد يوم الجمعة، وتستمر دون توقف حتى موعد الانطلاقة أمام العين.