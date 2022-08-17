الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الوحشي مستشارا بالمجلس الاستشاري لـ «دولي للشطرنج»

الوحشي مستشارا بالمجلس الاستشاري لـ «دولي للشطرنج»
17 أغسطس 2022 11:42

 
أبوظبي (الاتحاد)


أعلن أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج عن اختيار الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج مستشارا وعضوا بالمجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للعبة. 

أخبار ذات صلة
1000 لاعب في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
نتائج إيجابية لـ «أذكياء الإمارات» في الأولمبياد العالمي للشطرنج

وأصبح الوحشي أول شخصية عربية رياضية تنضم للمجلس الاستشاري للاتحاد الدولي الذي تم تأسيسه عقب انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج، والتي جرت قبل أسبوع في مدينة تشيناي الهندية للدورة 2022 - 2026. 

ويتولى المجلس الإستشاري الدولي دراسة ومراجعة كافة القرارات واللوائح التنظيمية والخطط والبرامج الخاصة بالاتحاد الدولي للشطرنج قبل اعتمادها من مجلس الاتحاد الدولي والهيئة الإدارية للاتحاد الدولي للعبة ويعتبر المجلس الاستشاري أعلى سلطة استشارية في الاتحاد الدولي للشطرنج، ويضم إلى جانب الوحشي شخصيات مهمة أبرزها بهارات سينج الأمين العام للاتحاد الهندي للشطرنج وبطل العالم السابق فلاديمير كرامنك وباتريك فان هولاندت رئيس اتحاد الدول الناطقة باللغة الفرنسية الفرانكوفونية. وسيكون المجلس الاستشاري بمثابة مصنع التطوير وصياغة القرارات والأفكار والمقترحات الرافدة لتطوير رياضة الشطرنج في جميع أنحاء العالم.

الشطرنج
الاتحاد الدولي للشطرنج
الاتحاد الآسيوي للشطرنج
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©