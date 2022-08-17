الوحشي مستشارا بالمجلس الاستشاري لـ «دولي للشطرنج»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج عن اختيار الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج مستشارا وعضوا بالمجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للعبة.

وأصبح الوحشي أول شخصية عربية رياضية تنضم للمجلس الاستشاري للاتحاد الدولي الذي تم تأسيسه عقب انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج، والتي جرت قبل أسبوع في مدينة تشيناي الهندية للدورة 2022 - 2026.

ويتولى المجلس الإستشاري الدولي دراسة ومراجعة كافة القرارات واللوائح التنظيمية والخطط والبرامج الخاصة بالاتحاد الدولي للشطرنج قبل اعتمادها من مجلس الاتحاد الدولي والهيئة الإدارية للاتحاد الدولي للعبة ويعتبر المجلس الاستشاري أعلى سلطة استشارية في الاتحاد الدولي للشطرنج، ويضم إلى جانب الوحشي شخصيات مهمة أبرزها بهارات سينج الأمين العام للاتحاد الهندي للشطرنج وبطل العالم السابق فلاديمير كرامنك وباتريك فان هولاندت رئيس اتحاد الدول الناطقة باللغة الفرنسية الفرانكوفونية. وسيكون المجلس الاستشاري بمثابة مصنع التطوير وصياغة القرارات والأفكار والمقترحات الرافدة لتطوير رياضة الشطرنج في جميع أنحاء العالم.