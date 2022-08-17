فان باستن: لو كان كرويف حياً لشعر بالخجل من برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



انتقد النجم الهولندي المخضرم ماركو فان باستن الحائز على الكرة الذهبية 3 مرات أعوام «88 و89 و1992»، سياسة برشلونة في التعاقدات ومساومته لفرينكي دي يونج على الرحيل فوراً أو البقاء مع تخفيض كبير في راتبه.

وقال في حديث لشبكة تلفزيون «زيجو سبورت» إن أسطورة هولندا وبرشلونة يوهان كرويف لوكان موجوداً اليوم، لكان يخجل ولشعر بالعار من تصرفات النادي الكتالوني، واصفاً هذه التصرفات بأنها أقل كثيراً من مستوى برشلونة ومكانته.

ويوهان كرويف المولود في 25 أبريل 194، والذي توفى في 24 مارس 2016عن عمر يناهز 68عاماً، هو النجم الهولندي الأسطورة الذي تألق مع برشلونة لاعباً ومديراً فنياً، وأدخل الكرة الشاملة إلى البارسا. وبدأ كرويف مسيرته لاعباً في أياكس أمستردام «1964-1973»ثم انتقل إلى برشلونة «1973-1978» وبعدها شد الرحال إلى أميركا، حيث لعب للوس أنجلوس أزتكس، ثم واشنطن ديبلوماتس، وعاد بعدها مرة أخرى إلى أوروبا ليلعب لفريق ليفانتي الإسباني، ثم عاد لهولندا إلى فريقه الأول أياكس «1981-1983» ثم فينورد «1983-1984»، بينما بدأ مسيرته التدريبية في أياكس عام 1985، ثم برشلونة «1988-1996» وأرسى قواعد الكرة الشاملة الهولندية الجميلة في كتالونيا وكان صاحب فضل كبير«فنياً» على برشلونة لاعباً ومدرباً ولهذا استحق عن جدارة رئاسة النادي الشرفية مدى الحياة.

ولم يكن برشلونة الهدف الوحيد لانتقادات فان باستن أسطورة أياكس وإيه سي ميلان الذي تألق في ثمانينيات القرن الماضي، إنما إنتقد أيضاً الطريقة التي إنتهجها مانشستر يونايتد في فترة ما قبل بداية الموسم وقيامه برحلات خارجية طويلة، أرهقت اللاعبين ولم تعد عليهم بالفائدة.

وعلق قائلاً: إنهم يقومون بجولة حول العالم كل صيف وهذا يدعو للسخرية، عليهم أن يتوقفوا عن فعل ذلك، إنها حماقة لأن مثل هذه الجولات مميتة للاعبين، الذين يدفعون الثمن غالياً بدنياً. وقال فان باستن الحاصل على بطولة كأس الأمم الأوروبية 1988 مع منتخب الطاحونة الهولندية، برفقة زميليه رود خوليت وفرانك ريكارد، إن ما يفعله «الشياطين الحمر» في هذا الإطار ليس له معنى وهدفه الوحيد هو جمع المزيد من المال.

كما هاجم فان باستن اللاعب البرازيلي الشاب أنتوني نجم أياكس أمستردام الهولندي وشكك في مستواه كجناح رغم إن اللاعب سجل هدفاً وصنع آخر في مباراة فريقه ضد جرونينج يوم الأحد الماضي والتي إنتهت بفوز أياكس 6/1. وقال: أتمنى أن أشاهد ماهو أكثر من هذه اللاعب الشاب «22 عاماً» وأظنه لاعب جيد ولكني أعتقد إنه يلعب أحياناً بطريقة سيئة ويفقد الكرة كثيراً. يذك رأن أنتوني كان مرتبطاً بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، غير أن الصفقة لم تتم.