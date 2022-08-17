الكعبي يستقيل من اتحاد اليد

رضا سليم (دبي)



قدم عبدالله سعيد الكعبي عضو اتحاد اليد رئيس لجنة المنتخبات استقالته من منصبه بعد اختياره عضوا بشركة نادي العين للألعاب الرياضية والإشراف على لعبتي كرة اليد والطائرة بالنادي، وقضى الكعبي الدورة الماضية للاتحاد في العضوية ورئاسة لجنة الحكام ومن المنتظر أن يحدد الاتحاد العضو البديل خاصة أن المجلس الحالي نجح بالتزكية ولا يوجد أي عضو احتياطي في القائمة ومن المتوقع أن يتولى فيصل الطواش عضو مجلس الإدارة رئاسة لجنة المنتخبات بجانب رئاسة لجنة المدربين.

ووجه الكعبي الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد مؤكدا أن خروجه من الاتحاد طبقا للوائح التي تنص على عدم الجمع بين منصبين، مشيرا إلى أنه لن يبتعد كثيرا عن كرة اليد وسيظل مساندا للمجلس الحالي من بوابة نادي العين الذي دائما يدعم المنتخبات الوطنية، متمنيا التوفيق للمجلس في استكمال المسيرة منوها إلى أن عودته من جديد إلى الكادر الإداري بقلعة الزعيم وسام على صدره وبمثابة تشريف وتكليف ودافع لمزيد من الجهد مع النادي.

من جانبه أكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد أن هناك جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الانتخابي، حيث اعتمدنا النظام الأساسي للاتحاد ولم نعتمد النظام الانتخابي وسنحسم الأمر في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل، مشيرا إلا أن الاتحاد كان لديه نظام انتخابي من قبل إلا أن توحيد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية كان وراء إلغاء هذه اللائحة.