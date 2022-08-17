الشباب يقترب من سانتي مينا



الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن إدارة نادي الشباب السعودي، اقتربت بشكل كبير، من الحصول على خدمات سانتي مينا، لاعب سيلتا فيجو الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الشباب دخل في مفاوضات جادة مع المسؤولين في سيلتا فيجو ووكيل أعمال اللاعب، من أجل الوصول إلى صيغة الاتفاق وتوقيع العقد، وكسب خدمات اللاعب في أسرع فرصة، خاصة عقب توصيات مواطنه فيسنتي مورينو، مدرب الفريق.

وكان سانتي مينا قد انضم إلى سيلتا فيجو في 2019 قادما من فالنسيا في صفقة انتقال حر.