هل ينتقل رونالدو إلى أتلتيكو مدريد؟

انور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن «مسلسل» النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، لم تنته حلقاته بعد، إذ يتوقع كثير من الخبراء أن تحدث مفاجأة قبل إنتهاء موعدد غلق سوق الانتقالات «الميركاتو الصيفي»، ويتنبؤون بظهور«مشتر» لهذا النجم الكبير الحائز على 5 كرات ذهبية.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «التايمز» النقاب عن أن أتلتيكو مدريد الإسباني على استعداد لتقديم مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان أو الإسباني ألفارو موراتا، لمانشستر يونايتد، مقابل الحصول على خدمات النجم البرتغالي. وقالت الصحيفة إن الأتليتي لايزال مهتماً بتوقيع «الدون»، رغم ردة الفعل المعاكسة التي عبرت عنها جماهير«الواندا متروبوليتانو» عندما تردد اسم رونالدو مؤخراً، إذ رفضت هذه الجماهير من الأساس فكرة مجيئه إلى مدريد.

وأضافت الصحيفة إن رونالدو «37 عاماً» تأثر عاطفياً بحماس الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للأتليتي، وترحيبه باستقبال أحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم العالمية عبر تاريخها. وكررت الصحيفة تأكيدها على أن أتلتيكو مدريد على إستعداد فيما يبدو لتقديم مهاجم من عنده في هذه الصفقة من أجل المساعدة في تسهيل عملية التعاقد والاتفاق مع مانشستر يونايتد. غير أن بعض المصادر الصحفية الإسبانية أكدت إنه لم يصدر عن إدارة الأتليتي ما يؤكد أو ينفي كلام الصحيفة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يركز كل تفكيره منذ بداية الصيف على الرحيل ومازال مصمماً عليه، لكونه يسعى إلى المشاركة في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» بطولته المفضلة، من أجل مواصلة تحطيم الأرقام القياسية فيها، ولايريد أن يحرم نفسه من اللعب مجدداً في هذه البطولة هذا الموسم. والمعروف إن اليونايتد لن يشارك فيها لحصوله على المركز السادس في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج»والذي يؤهله فقط للعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».