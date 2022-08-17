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الرياضي

آيندهوفن.. «نصف الطريق» إلى «مجموعات الأبطال»

آيندهوفن.. «نصف الطريق» إلى «مجموعات الأبطال»
17 أغسطس 2022 10:28

جلاسكو (أ ف ب) 

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قطع آيندهوفن الهولندي بطل 1988 نصف الطريق، نحو التأهل الى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه رينجرز الاسكتلندي 2-2، في ذهاب الدور الفاصل.
وأظهر الفريق الهولندي عزيمة كبيرة على ملعب «ايبروكس»، إذ وبعدما تقدم بهدف الإيفواري إبراهيم سانجاري «37»، عاد ووجد نفسه متخلفاً بعد تلقيه هدفين بواسطة الكرواتي أنتونيو شولاك «40» والويلزي توم لاورنس «70».
لكن أرماندو أوبيسبو عقد مهمة رينجرز الحالم ببلوغ دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2010-2011، بتسجيله هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 78.
وارتدت المواجهة طابعاً خاصاً لأنها جمعت رود فان نيستلروي المعيّن في مارس مدرباً للفريق الهولندي، بزميله السابق في المنتخب الوطني جوفاني فان برونكهورست الذي يشرف على الفريق الخصم منذ نوفمبر 2021.
والمفارقة أن كلاً من اللاعبَين كان في معسكر الخصم حين تواجه الفريقان للمرة الأخيرة في دوري الأبطال حيث فاز رينجرز، مع فان برونكهورست في خط الوسط، على أرضه وخارجها خلال دور المجموعات عام 1999، وسجل حينها فان نيستلروي هدف أيندهوفن الوحيد في الخسارة على ملعب «ايبروكس» 1-4، وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على أرض الفريق الهولندي.
وتحمل المشاركة في دور المجموعات معها مكافأة مالية ضخمة، إذ سيضمن كل فريق الحصول على 15.64 مليون يورو، إضافة الى 2.8 مليون يورو عن كل انتصار في دور المجموعات و930 ألف يورو عن كل تعادل.
أما الفرق التي تفشل في التأهل الى دور المجموعات لدوري الأبطال، فتنتقل الى دور المجموعات للمسابقة الثانية «يوروبا ليج» حيث سينال كل منها 3.63 مليون يورو.
وأقيمت الثلاثاء مباراتان أخريان من أصل ست في هذا الدور الفاصل، حيث فاز بودو-جليمت النرويجي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر، وأف سي كوبنهاجن الدنماركي على ضيفه طرابزون سبور التركي 2-1.
وتشارك في الدور الفاصل ثلاثة أندية سبق لها أن رفعت الكأس الغالية، هي بنفيكا البرتغالي والنجم الأحمر بلجراد الصربي إضافة الى آيندهوفن.

دوري أبطال أوروبا
آيندهوفن
رينجرز
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