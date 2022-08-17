في شأن شراء مانشستر يونايتد.. التغريدة «مزحة» والإجابة لا!!



مانشستر (رويترز)

قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه كان يمزح بشأن تغريدته، حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي »لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في «تويتر»، لن أشتري أي فريق رياضي».

وسبق أن أعلن ماسك إنه سيشتري «اليونايتد»، ويملك ماسك تاريخاً من التغريدات غير ذات صلة.

ويعد «اليونايتد» واحداً من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه استرليني.

وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير «اليونايتد» على عائلة جليزر، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني «955.51 مليون دولار»، بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم في العام الماضي بعد قرار «اليونايتد» بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.