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الرياضي

بطولة العالم للفنون القتالية تروي قصتها بأبوظبي

بطولة العالم للفنون القتالية تروي قصتها بأبوظبي
17 أغسطس 2022 02:16

أبوظبي (وام)

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تنطلق اليوم فعاليات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها أبوظبي حتى السبت المقبل على صالة «جو جيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية وسط مشاركة نحو 500 لاعب يمثلون 42 دولة، كما تشهد مشاركة المنتخب الإماراتي للناشئين ولأول مرة في تاريخه بتواجد 30 لاعباً بالإضافة إلى 7 مدربين.
وتمت أمس إجراءات تسجيل المنتخبات ومراسم القرعة الخاصة بالبطولة لتوزيع المتنافسين على فئاتهم ونزالاتهم في هذه النسخة المميزة، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة وبالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة.
وانتهت المنتخبات المشاركة عملية التسجيل واستلام البطاقات التعريفية الخاصة بالبطولة ثم توجه أبطال منتخب الإمارات إلى تدريباتهم واستعداداتهم اليومية، للوصول إلى الجاهزية الفنية المطلوبة قبل خوض المنافسات. 
وحرص محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة على اللقاء مع اللاعبين وتوجيه رسالة تشجيع ودعم لهم فور الانتهاء من مرحلة الميزان. 
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن جدول المنافسات المقرر على مدار الأيام الأربعة للبطولة، التي تبدأ بمنافسات فئة الناشئين ج «12-13 سنة»، كما وصل إلى أبوظبي رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة كاريث براون لحضور فعاليات البطولة، وحرص براون على زيارة مقر البطولة والاطلاع على جاهزية كافة اللجان في إطار التنسيق المتواصل بين الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة. 
وأكد براون أن الجهود المبذولة لإنجاح الحدث واضحة،معربا عن ثقته الكبيرة بقدرة أبوظبي على إخراج البطولة بأفضل مستوى تنظيمي، بعد أن سجلت نجاحات متعددة خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم المثالي والحضور الجماهيري الكبير. 
وقال: «على اللاعبين معرفة أن المنافسات ستكون بمستوى أعلى من غيرها وعليهم تأكيد جدارتهم بالتواجد في البطولة من خلال تقديم أفضل أداء والظهور بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة الدول المشاركة، نتمنى التوفيق للجميع خاصة للمنتخب الإماراتي الذي سيشارك للمرة الأولى في مونديال الناشئين». 

بطولة العالم للفنون القتالية
أبوظبي
المنتخب الإماراتي للناشئين
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