الجودو يحصد ذهبية وفضية وبرونزية في «ألعاب التضامن»



أحمد جمال الدين (قونية)

تصوير – كامل عبد الله

رفع منتخبنا الوطني للجودو رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات ملونة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حاليا، وحصد ماجومدوماروف ذهبية وزن فوق 100 كجم، بفوزه على الأوزبكي أليشر يوسوبوف في المباراة النهائية، فيما حصد نوجزاري تاتالاشغيلي فضية وزن 81 كجم، بعد خسارته من التركي فيدات البيرق الذي توج بالميدالية الذهبية، كما فاز ارام جريجوريان بالميدالية البرونزية عقب فوزه على التركي عمر كمال بوزن 90 كجم.



وارتفع رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم.

وحلت الإمارات في المركز الـ 15 بجدول الترتيب العام، وتصدرت تركيا جدول الترتيب العام برصيد 239 ميدالية بواقع 93 ذهبية و81 فضية و65 برونزية، فيما حلت أوزبكستان بالمركز الثاني برصيد 112 ميدالية بواقع 40 ذهبية و 28 فضية و44 برونزية، فيما جاءت إيران بالمركز الثالث برصيد 113 ميدالية بواقع 37 ذهبية، و34 فضية، و42 برونزية.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو النتائج الإيجابية التي حققها منتخب الجودو ضمن بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، وحصد 3 ميداليات ملونة متمنياً الشفاء العاجل للاعب جورام دزاناشغيلي لاعب منتخبنا الوطني للجودو بوزن 66 كجم الذي خرج من المرحلة الثانية من تصفيات المجموعة بسبب للإصابة.

وأشاد بالاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة واتحاد المصارعة والجودو من القيادة الرشيدة ومن مجلس أبوظبي الرياضي، والرعاية الكريمة التي يجدها قطاع الرياضة من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، مؤكدا بأن ما تحقق من نتائج ومستويات خلال تلك الدورة جدير بالاهتمام، بعد أن أوفت البعثة بوعدها برفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء الدورة، ليضاف الحصاد لإنجازات رياضة الإمارات التي تحظى باهتمام قيادة الدولة على كافة المستويات.

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي عقب انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني للجودو في العاب التضامن الحالية، ستشهد الفترة المقبلة راحة لمنتخبنا لمدة 10 أيام قبل السفر لمعسكر بودابست بالمجر الذي يستغرق 3 أسابيع وبعدها ينتقل المنتخب لمعسكر جورجيا والذي يستمر حتى 2 أكتوبر القادم، استعداداً لبطولة العالم للجودو التي تقام في طشقند عاصمة أوزبكستان المقامة من 2 إلى 12 أكتوبر القادم، قبل استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو، من 21 إلى 23 أكتوبر القادم.



وفي السباحة، حققت مها الشحي زمناً وقدره 2:21.45 دقيقة في سباق 200 متر حرة، فيما حققت مهرة الشحي زمن 2:22.42 دقيقة بذات السباق، وسعيد فرج 59.90 ثانية في سباق 100 متر حرة كما حقق 29.88 ثانية بسباق 50 متر ظهر، فيما سجل سالم غالب زمن 53.50 ثانية بسباق 100 متر حرة.

وودع منتخبنا الوطني للقوس والسهم المنافسات من دور الـ 16 بمسابقة الفردي لفئتي الرجال والسيدات، فيما يفتتح منتخبنا للكاراتيه مشاركته بالدورة يوم غدا ويشارك بمنافسات (الكاتا) فردي وجماعي، و(الكوميتيه) فردي، ببعثة تضم كلاً من أحمد سالم، وسليمان الملا، ومحمد الأنصاري، ومروان المازمي، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد، واللاعبتين حوراء العجمي، وفاطمة سالم.

بنت سليمان تلتقي أمين عام «الأولمبية البحرينية»



التقت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية بفارس الكوهجي أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية على هامش إقامة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية، كما حضر اللقاء فجر جاسم مدير الوفد البحريني بالدورة.

وأكدت بنت سليمان على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، معبرة عن سعادتها بما وصلت إليه الجهود والرؤى المشتركة في المجال الرياضي من مراحل متقدمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، بما يخدم الرياضيين ويعزز مستواهم في جميع المحافل والاستحقاقات.

وأشادت بنت سليمان بنتائج الوفد البحريني المشارك في ألعاب التضامن الإسلامي، متمنية المزيد من النجاحات والإنجازات للحركة الأولمبية والرياضية في مملكة البحرين.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما أثنى فارس مصطفى الكوهجي على أداء ونتائج وفد الإمارات المشارك في الدورة، معبراً عن خالص أمنياته للرياضة الإماراتية بدوام التميز والازدهار.