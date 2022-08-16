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الرياضي

يوفنتوس يحدد مدة غياب دي ماريا

يوفنتوس يحدد مدة غياب دي ماريا
16 أغسطس 2022 18:57

 
روما (أ ف ب) 

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يفتقد يوفنتوس الإيطالي خدمات نجمه الجديد الأرجنتيني أنخل دي ماريا لعشرة أيام على أقل تقدير، وذلك نتيجة تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر خلال المرحلة الأولى من الدوري المحلي لكرة القدم ضد ساسوولو «3-صفر»، وفق ما أعلن النادي.
وقال يوفنتوس، في موقعه الرسمي، إن الجناح الأرجنتيني البالغ 34 عاماً خضع لفحص إشعاعي كشف عن إصابة من مستوى طفيف في العضلة المقربة الطويلة للفخذ الأيسر، مضيفاً أنه سيتم تقييم وضعه مرة أخرى في غضون عشرة أيام.
وقدم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق مباراة رسمية أولى رائعة بألوان يوفنتوس، حيث سجل له الهدف الأول من تسديدة «على الطاير»، ومرر كرة الهدف الثالث للصربي دوشان فلاهوفيتش الذي كان أيضاً صاحب الهدف الثاني في اللقاء.
لكن الجناح الأرجنتيني اضطر لترك الملعب قبل قرابة نصف ساعة على نهاية اللقاء، بعد شعوره بآلام في فخذه الأيسر.
وسيبتعد دي ماريا على أقل تقدير عن المباراتين المقبلتين ليوفنتوس في الدوري المحلي ضد سمبدوريا 22 أغسطس) وروما 27 منه، وذلك في وقت تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن إمكانية أن يمتد غيابه لمدة شهر.
وتشكل إصابة دي ماريا ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب ماسيميليانو أليجري الذي خسر أيضاً جهود الوافد الجديد الآخر الفرنسي العائد إلى تورينو مرة أخرى بول بوجبا المتوقع غيابه لخمسة أسابيع على أقل تقدير.
وقرر بوجبا عدم إجراء عملية جراحية في الركبة كانت ستبعده عن مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، مفضلاً الخضوع لعلاج محافظ.
وتعرض بوجبا (29 عاماً) لإصابة قوية في الركبة اليمنى (الغضروف المفصلي) خلال الجولة الأميركية التحضيرية للموسم الجديد، ومن المتوقع أن يعود لفريقه الجديد-القديم في منتصف سبتمبر.

الدوري الإيطالي
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