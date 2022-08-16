مباريات مثيرة في الجولة الأولى لدوري «الهواة»



دبي (الاتحاد)



أسفرت قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2022- 2023، والذي ينطلق 10 سبتمبر المقبل، عن مواجهات مثيرة في الجولة الأولى، حيث يلعب حتا مع العروبة، والإمارات مع سيتي، وجلف مع فرسان هسبانيا، والفجيرة مع الرمس، ودبا الحصن مع العربي، وبينونة مع الذيد، والجزيرة الحمراء مع مصفوت، والتعاون مع مسافي، فيما سيكون الحمرية في الراحة خلال الجولة الأولى للبطولة التي تشهد مشاركة 17 نادياً، وهو أكبر عدد من الفرق المشاركة في الدوري، خلال عهد الاحتراف بداية من موسم 2008- 2009

ويقام الدوري في الموسم الجديد من دورين بنظام الذهاب والإياب، وتجرى المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولاً في جدول المباريات، فيما يستثنى فريق واحد للراحة في كل جولة من جولات البطولة، ويتأهل بطل ووصيف الدوري بنهاية الموسم إلى دوري المحترفين، فيما يهبط الناديان الحاصلان على المركزين الأخيرين في جدول الترتيب إلى مصاف دوري الثانية بنهاية الدوري.

وأقيمت مراسم القرعة بحضور سيف ماجد المنصوري، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات، والذي رحب بالحاضرين من ممثلي الأندية، ناقلاً إليهم تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المسابقات، وقدم التهنئة لدبا الفجيرة والبطائح بمناسبة التأهل إلى «المحترفين»، متمنياً التوفيق لبقية الفرق، كما قدم شكره للشركاء والرعاة .

وأشار نائب رئيس لجنة المسابقات، إلى أن زيادة عدد الفرقسيزيد عدد المباريات، وهو ما يسهم في منح اللاعبين مزيداً من فرص المشاركة، وبالتالي ينعكس إيجابياً على خبراتهم ومهاراتهم.