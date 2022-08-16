الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مباريات مثيرة في الجولة الأولى لدوري «الهواة»

مباريات مثيرة في الجولة الأولى لدوري «الهواة»
16 أغسطس 2022 18:33

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تالية عثمان بطلة «تحدي القراءة العربي» في السودان
«إرث» و«الوثبة».. شراكة مجتمعية ورسالة إنسانية


أسفرت قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2022- 2023، والذي ينطلق 10 سبتمبر المقبل، عن مواجهات مثيرة في الجولة الأولى، حيث يلعب حتا مع العروبة، والإمارات مع سيتي، وجلف مع فرسان هسبانيا، والفجيرة مع الرمس، ودبا الحصن مع العربي، وبينونة مع الذيد، والجزيرة الحمراء مع مصفوت، والتعاون مع مسافي، فيما سيكون الحمرية في الراحة خلال الجولة الأولى للبطولة التي تشهد مشاركة 17 نادياً، وهو أكبر عدد من الفرق المشاركة في الدوري، خلال عهد الاحتراف بداية من موسم 2008- 2009
ويقام الدوري في الموسم الجديد من دورين بنظام الذهاب والإياب، وتجرى المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولاً في جدول المباريات، فيما يستثنى فريق واحد للراحة في كل جولة من جولات البطولة، ويتأهل بطل ووصيف الدوري بنهاية الموسم إلى دوري المحترفين، فيما يهبط الناديان الحاصلان على المركزين الأخيرين في جدول الترتيب إلى مصاف دوري الثانية بنهاية الدوري.
وأقيمت مراسم القرعة بحضور سيف ماجد المنصوري، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات، والذي رحب بالحاضرين من ممثلي الأندية، ناقلاً إليهم تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المسابقات، وقدم التهنئة لدبا الفجيرة والبطائح بمناسبة التأهل إلى «المحترفين»، متمنياً التوفيق لبقية الفرق، كما قدم شكره للشركاء والرعاة .
وأشار نائب رئيس لجنة المسابقات، إلى أن زيادة عدد الفرقسيزيد عدد المباريات، وهو ما يسهم في منح اللاعبين مزيداً من فرص المشاركة، وبالتالي ينعكس إيجابياً على خبراتهم ومهاراتهم.

 

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
حتا
العروبة
الفجيرة
الرمس
آخر الأخبار
«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة
اليوم 15:24
علما إسرائيل وتركيا (تعبيرية)
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
مسافرون عبر مطار دبي
الاقتصادي
28 مليون مسافر من مطار دبي خلال النصف الأول
اليوم 15:19
تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات
الاقتصادي
«يو. بي. اس»: زخم النمو في الإمارات يتسارع منذ بداية 2022
اليوم 15:17
الطيار الأوكراني المقتول
عربي ودولي
بعد أيام من تكريمه.. مقتل أفضل طيار أوكراني
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©