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«الرؤية للاستثمار» تكرم أبطال المواي تاي والقفز المظلي

«الرؤية للاستثمار» تكرم أبطال المواي تاي والقفز المظلي
16 أغسطس 2022 18:14

 

أبوظبي (وام)


أعلنت شركة الرؤية العالمية للاستثمار «I.V.I» تخصيص مكافأة مالية لأبطال الإمارات في رياضتي القفز بالمظلات والمواي تاي، بدورة الألعاب العالمية التي استضافتها مدينة برمنجهام الأميركية الشهر الماضي، واللاعبون هم عبدالباري القبيسي صاحب برونزية القفز المظلي، وإلياس حبيب ونور الدين سمير الفائزان ببرونزيتي المواي تاي. كانت الشركة قد خصصت مكافأة مالية الشهر الماضي لأبطال الجو جيتسو في الدورة نفسها وهم فيصل الكتبي صاحب الميداليتين الذهبيتين في وزن 85 كجم والوزن المفتوح، ومحمد السويدي صاحب الفضية في وزن 69 كجم، وشما الكلباني الفائزة ببرونزيتين في منافسات وزني 63 كجم والمفتوح.
وأنهت بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب العالمية خلال يوليو الماضي بتحقيق 8 ميداليات ملونة عبارة عن ذهبيتين وفضية واحدة و5 برونزيات، لتحتل المركز 28 في الترتيب العام للدورة من بين أكثر من 100 دولة شاركت فيها. 

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وأكدت إدارة الشركة في حفل تكريم الأبطال أن شركات القطاعين العام والخاص يجب أن تضطلع بدورها في رعاية الموهوبين والأبطال من شباب الدولة في إطار دورها المجتمعي لتمكين أبناء الإمارات ودفعهم لرفع علم الإمارات في المحافل كافة وأن الشركة، الذراع الاستثمارية لاتحاد الجو جيتسو، تؤكد الدور المهم والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية في دعم ورعاية الأبطال والاحتفاء بإنجازاتهم في المحافل الكبرى.

الإمارات
القفز بالمظلات
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برمنجهام
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الجو جيتسو
فيصل الكتبي
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