كيرر يقترب من وستهام

لندن (د ب أ)



كشفت تقارير إعلامية أن الألماني الدولي تيلو كيرر، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يقترب من الانتقال إلى وستهام الإنجليزي.

وقالت محطة «سكاي» الرياضية إن وستهام اتفق مع باريس جيرمان على قيمة فسخ العقد التي يُعْتَقَد أنها ستصل إلى 16 مليون يورو.

ورغم وجود عروض أخرى، يُعْتَقَد أن اللاعب مال إلى الانتقال إلى النادي الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بدون أي نقاط حتى الآن.

ولم يعد لكيرر دور في نادي العاصمة الفرنسية تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف جالتييه وكذلك الحال مع زميله في المنتخب الألماني يوليان دراكسلر، وذلك بعد أن خلت قائمة الفريق مؤخرا من اسميهما.

وأفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية بأن باريس سان جيرمان أخطر كيرر ودراكسلر وآخرين بأنهم سيتم الاستعانة بهم في الفريق الرديف إذا لم يعثروا على ناد جديد قبل إقفال موسم الانتقالات في غضون أسبوعين، ويُعْتَقَد أن هناك أندية أخرى أبدت اهتماماً بضم كيرر مثل إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

كان لاعب خط الدفاع انتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2018 مقابل 37 مليون يورو قادماً من شالكه الألماني، ويستمر عقده مع نادي العاصمة الفرنسية حتى صيف العام المقبل.