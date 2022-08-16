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الرياضي

«المحترفين» تعتمد تعديلات لائحة تراخيص الأندية

«المحترفين» تعتمد تعديلات لائحة تراخيص الأندية
16 أغسطس 2022 17:46

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمدت رابطة المحترفين تعديلات لائحة تراخيص الأندية لموسم الترخيص 2023-2024، حيث تقرر الاقتصار على الرخصة الآسيوية، وتغيير موعد إصدار الرخصة، بحيث أصبحت خلال مايو، وتأتي التعديلات بناء على تعديلات الاتحاد الآسيوي، وتغيير الروزنامة السنوية للاتحاد القاري، بدءاً من موسم 2023 -2024.
وشهدت ورشة العمل استعراض ستيورات لارمان، مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية برابطة المحترفين، المشاريع التطويرية المرتبطة بتراخيص الرابطة، والتي تهدف للارتقاء بمنظومة العمل، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقدم عبدالله مبارك، ضابط أول تراخيص الأندية بالرابطة، أبرز التعديلات التي طرأت على لوائح التراخيص في الدورة الجديدة، والبرنامج الزمني لتقديم المستندات المطلوبة، كما استعرض أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتها الأندية خلال فترة الترخيص السابقة، وسبل تجاوزها في الدورة الجديدة.
من جانبه، استعرض جابر دبابنة، مدير التدقيق المالي للأندية في الرابطة، مستجدات التعديلات التي أجريت على المعيار المالي في دورة 2023-2024.

الإمارات
رابطة المحترفين
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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