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الرياضي

شفيونتك «طفلة» في «رياض سيرينا»!

شفيونتك «طفلة» في «رياض سيرينا»!
16 أغسطس 2022 17:29

 
برلين (د ب أ)


قالت البولندية إيجا شفيونتك، المصنفة الأولى على العالم في تنس السيدات، إنها تشعر أنها تشبه «الطفلة من مرحلة رياض الأطفال» عندما تكون بالقرب من سيرينا وليامز، الفائزة بـ23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام».

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وتتواجد شفيونتك في سينسيناتي، من أجل المشاركة في بطولة «إيسترن أند ساذرن المفتوحة»، التي تقام هذا الأسبوع، وذلك في إطار استعداداها للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة التي تقام هذا الشهر، علماً بأنها على الأرجح ستكون أبرز المرشحين لنيل اللقب.
وستلتقي شفيونتك مع سلواني ستيفنز في الدور الثاني ببطولة سينسيناتي، بينما ستلعب وليامز أمام إيما رادوكانو، في مباراة جاذبة للأنظار في الدور الأول.
ولم تلتق شفيونتك من قبل مع وليامز في جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وكشفت شفيونتك «21 عاماً»، التي توجت بلقبين في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إنها لم تواجه وليامز «40 عاماً»، التي ستنهي مسيرتها في الملاعب بعد بطولة أميركا المفتوحة، من قبل.
وقالت شفيونتك: أجد صعوبة في التواصل البصري مع سيرينا، هذا صعب، لأن دائماً ما يتواجد أشخاص كثيرون حولها، وأنا خجولة للغاية، وعندما أنظر إليها، أنسى نوعاً ما أنني هنا لأنني المصنفة الأولى على العالم»
وأضافت: «أشعر أنني أشبه الطفلة من رياض الأطفال بمجرد النظر إليها، لذلك هذا صعب».
وعن اللعب أمام سيرينا، قالت شفيونتك: «أحب أن أرى فقط كيف سيكون الأمر عندما أشاهدها في الجزء الآخر من الملعب»، وإذا فازت شفيونتك ببطولة سينسيناتي، ستكون أول لاعبه تفوز بسبعة ألقاب قبل بداية بطولة أميركا المفتوحة، منذ عام 2013 عندما فعلت سيرينا هذا الأمر.

التنس
سيرينا وليامز
سينسيناتي
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
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