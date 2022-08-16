القيمة التجارية للكرة النسائية في أوروبا تتضاعف 6 مرات



لندن (د ب أ)

ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، في تقرير جديد له، أن القيمة التجارية لكرة القدم النسائية في أوروبا قد تتضاعف ست مرات، خلال العقد المقبل.

وتبحث دراسة حالة الأعمال في كرة القدم النسائية، النمو المحتمل على مستوى الأندية، في أعقاب النجاح الهائل الذي شهدته بطولة أمم أوروبا للسيدات «يورو 2022»، التي انتهت بتتويج إنجلترا باللقب، حيث تتوقع الدراسة أن تصل القيمة التجارية السنوية للكرة النسائية إلى 686 مليون يورو «8. 577 مليون جنيه استرليني» بحلول عام 2033.

واعتمد تقرير «اليويفا» حول الاستثمار في الأندية ومسابقات الدوري، على شعبية كرة القدم الدولية للسيدات وكذلك على الخطوات التي تحققت في الأعوام الأخيرة على مستوى الأندية، حيث تشهد المنافسات المحلية حالة من الازدهار، كما أن الوقت الحالي يشهد تسويقاً وتغطية تليفزيونية مركزية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات بصيغتها الجديدة.

وقالت نادين كيسلر، المسؤولة عن كرة القدم النسائية في «اليويفا»: كرة القدم النسائية تسلك مساراً مثيراً للغاية، حيث إن النمو حاضر بكل المقاييس وعبر كل الأطراف المعنية في أوروبا.

وأضافت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: إمكانيات الكرة النسائية غير محدودة، ونعتقد أننا نصعد بها إلى مستويات لم يكن من الممكن تخيلها قبل أعوام قليلة فقط، مثلما يظهر هذا التقرير، حان الآن وقت الاستفادة من الزخم الذي صنعناه معاً، حان الآن وقت المشاركة والاستثمار.

واعتمد التقرير الذي توقع زيادة القاعدة الجماهيرية للكرة النسائية من 144 مليوناً إلى 328 مليون مشجع على مدار الأعوام العشرة المقبلة، على الفرص الرياضية والتجارية ونسب التفاعل وغيرها.

وقد شهدت عملية إعداد التقرير التشاور مع 42 رابطة دوري و162 نادياً، إلى جانب رابطة الأندية الأوروبية «ايكا» و11 شريكاً تجارياً، مع إجراء 30 مقابلة متعمقة مع مسؤولين تنفيذيين بارزين.