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الرياضي

«السيتي» يضم المدافع جوميز

«السيتي» يضم المدافع جوميز
16 أغسطس 2022 15:34

 
لندن (أ ف ب) 

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أكّد مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو جوميز، من أندرلخت البلجيكي، في صفقة على مدى أربع سنوات، مقابل 11 مليون جنيه استرليني «13 مليون دولار».
وأصبح اللاعب الدولي تحت 21 عاماً رابع توقيع لأبطال الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد وصول النرويجي إرلينج هالاند وكالفن فيليبس والحارس الألماني ستيفان أورتيجا مورينو.
وقال جوميز الذي لعب سابقاً في صفوف ناشئي نادي برشلونة الإسباني إن «السيتي» هو أفضل فريق في إنجلترا، ومع بيب جوارديولا لدي فرصة للتعلم والتطور تحت قيادة المدرّب الأكثر تميزاً في كرة القدم العالمية.
وأضاف: أن أكون جزءاً من هذا النادي، هو حلم يتحقق بالنسبة لي، وهو شيء يطمح إليه أي لاعب شاب.
من جهته، قال مدير كرة القدم في النادي الإنجليزي، الإسباني تشيكي بيجيريستين، إن جوميز كان موهبة شابة مثيرة.
وأضاف: نحن على يقين أنه سيكون جودة إضافية لتشكيلتنا في الدفاع والهجوم، وأنه سيواصل بالتأكيد تطوير، وتحسين لعبه تحت قيادة «بيب» ومدربيه.
وأكد جوارديولا الأسبوع الماضي وصول جوميس الوشيك، رافضاً الاقتراح بإعارته هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
أندرلخت
بيب جوارديولا
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