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الرياضي

12 مدرباً في ورشة عمل الطائرة

12 مدرباً في ورشة عمل الطائرة
16 أغسطس 2022 16:00

 
الشارقة (وام)

  نظم مجلس الشارقة الرياضي، ورشة عمل لـ12 مدرباً من مدربي كرة الطائرة، وذلك بنادي الذيد، ضمن خطة إدارة شؤون الرياضة والتطوير لتنفيذ البرامج المختلفة للألعاب الجماعية، عبر ورش عمل ومعسكرات داخلية وخارجية، تحت إشراف خبراء أجانب، بالتعاون مع الخبراء بالمجلس. 

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شارك في الورشة مدربو أندية الذيد والمدام ومليحة والبطائح واتحاد كلباء وخورفكان، وناقشت الخطة السنوية وتحديد الأهداف الفنية والبدنية لكل مدرب، والتحضير للموسم 2022-2023، وقدمها الوليد بن محمد المشحوط خبير الكرة الطائرة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير. 

تم خلال الورشة تسليط الضوء على المعسكر الداخلي لـ20 لاعباً متميزاً من فئة الأشبال في الأندية، بإشراف الخبير والمحاضر الدولي الفرنسي داميان بينيكس، والذي يقام من 20 إلى 25 أغسطس الجاري بنادي الحمرية، على أن يعقبه معسكر داخلي آخر لـ320 لاعباً من فئة الصغار والأشبال، من 24 إلى 26 من الشهر نفسه بنادي مليحة.

الشارقة
الكرة الطائرة
مجلس الشارقة الرياضي
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